Insuficiente patrullaje en la 57

Operadores del transporte de carga pesada dieron a conocer que el número de patrullas de la Guardia Nacional que hay en San Juan del Río y sus alrededores son insuficientes, a pesar de contar con una base de operaciones en la carretera federal 57 a la altura del municipio.

Así lo dio a conocer los microempresarios del sector, Francisco Leyva Luna y Edgar García Santiago, quienes expresaron que la cobertura de las patrullas de la dependencia son insuficientes tras ser solo cuatro las designadas para tener una cobertura de Palmillas-La Estancia, San Juan del Río-Amealco, macro libramiento Palmillas-Apaseo el Grande, Guanajuato y de la localidad sanjuanense hasta la Sierra de Querétaro.

Local Preparan operativo para Día de Muertos

Dijeron que la situación resulta complicada dado que en la autopista federal 57 se siguen registrando robos y asaltos entre los integrantes de este sector, por lo que es insuficiente el número de patrullas que han sido destinadas para este lugar.

“Patrullas hay muchas, hay como 35, no tiene suficientes elementos para transitar, muchos elementos han renunciado, elementos tienen muy pocos, por eso si pedimos que haya más elementos de la Guardia Nacional, los tienen muy restringidos, trabajan 24 por 24, pero cuando se pone complicado, trabajan 12 horas y así”.

Aseguraron que se ha pedido a los responsables de la dependencia más elementos y por consecuencia patrullaje para esta zona, pues por esa misma situación poco se ve la presencia de la dependencia, ya que no existen los suficientes elementos para garantizar la seguridad no solo de los transportistas, sino de la población en general.

Dijeron que ante las peticiones hechas por los transportistas, se ha pedido por parte de la dependencia esperar un tiempo, ya que se tiene en preparación a varios elementos, quienes serán asignados a dichas labores.

“Patrullas hay muchas en Querétaro, fácil ha de haber unas 200 pero no hay elementos, no se si no le quieren entrar o que está pasando, hay cuatro patrullas para la zona de San Juan del Río que comprende, Palmillas, hasta La Estancia, Jalpan de Serra, tan solo, una que vaya para allá, ya perdió todo el día, tienen que ir a Amealco y pasar por el macro libramiento, como pretenden que realicen un buen recorrido, los están explotando”.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Por lo anterior, reiteraron la petición para que haya más patrullaje de la Guardia Nacional por la 57 así como en las zonas aledañas para garantizar la seguridad entre los operadores del transporte de carga pesada.

“El problema es que sigue fuerte la inseguridad, de hecho ya hay lugares donde ya incrementaron el número de patrullas hacía las zonas más conflictivas que es el sureste pero sí pedimos que también haya aquí más seguridad”, finalizaron.