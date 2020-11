Insuficiente equipo y personal de salud en el Hospital General de San Juan

El Hospital General de San Juan del Río (HGSJR) llegó a un déficit del 40 por ciento en su personal de salud en los últimos meses en medio de la pandemia Covid-19, insuficiencia que va acompañada de la escasez de equipo médico de protección para los trabajadores, provocando con ello un colapso en los servicios de salud que se otorgan en esta área.

La secretaria general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSA), Sección 32, Silvia Rivera Hernández, refirió que hoy los servicios de salud que se brindan en el nosocomio sanjuanense no son los más óptimos debido a las diversas carencias, por ello es que la prestación se ha visto rebasada en cuanto a su atención y capacidad, siendo así la determinación de que algunos servicios como los de urgencias, sean reubicados para tratar de eficientar la operatividad.

La molestia de los trabajadores de salud surge esencialmente por la falta de equipo médico de protección ante el aumento de casos positivos de Covid-19, contagios a los cuales diariamente y en todos los turnos se tienen que enfrentar, por ello la necesidad de manifestar su inconformidad a través de diversas vías.

“Los trabajadores de salud mientras no cuenten el equipo de protección de calidad y sobre todo para que puedan dar una atención bien, genera inconformidades y ellos no quieran entrar a las áreas Covid1-19, con justa razón, si nosotros enviamos al trabajador sin ninguna protección pues entonces corremos el riesgo de que el día de mañana no tengamos quien nos atienda”.

La líder sindical pidió a la ciudadanía tener mayor responsabilidad con las medidas de seguridad sanitaria ante el aumento de los casos positivos de Covid-19, toda vez que por más intentos que la autoridad conjuntamente con los trabajadores de la salud realicen, si no se acatan las medidas preventivas y se cuenta con la mayor sensibilidad y conciencia, los contagios por este virus en los hospitales continuarán lamentablemente en muchos casos, con fatales desenlaces, advirtió.