Insuficientes espacios para personas autistas

En el municipio de San Juan del Río son insuficientes los espacios para tratar el autismo sobre todo en menores, consideraron las especialistas Jennifer Márquez Mondragón y Araceli Álvarez Hernández, quienes trabajan de forma particular con pequeños con este padecimiento.

Mencionaron que, primero se debe conocer qué es el autismo, por lo que explicó que es un trastorno que se caracteriza por dificultades en la comunicación e interacción socia, intereses y comportamientos restrictivos que afecta el funcionamiento de las personas en diversos ámbitos de relación.

Expusieron que si bien este 2 de abril, se conmemora el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, es indispensable que desde la parte gubernamental se atienda a esta población que va en aumento, considerando que de acuerdo con estudios a novel nacional 1 de cada 50 niños padece este trastorno.

Foto: Dolores Martínez | El Sol de San Juan del Río

Comentó que actualmente solo opera el Centro de Atención Múltiple (CAM) y algunas áreas del DIF municipal, sin embargo, estas dos instancias cuentan con una amplia gama de atenciones, y no particularmente para las personas con autismo, además de que, para el DIF, consideraron que no todos pueden beneficiarios al no cumplir con especificaciones de diversas indoles.

“Se deben ofrecer servicios integrales ara las personas que requieren de atención, dando terapias, abriendo centros y espacios para las personas que son adultos y que de alguna no son integrados a la sociedad o centros de trabajo. Los espacios son particulares y si son costosos”.

Advirtieron que muchas personas de San Juan del Río deben trasladarse a la capital del estado para recibir orientaciones gratis, ya que las sesiones pueden ir desde los 300 a 600 pesos, por sesión.

Foto: Dolores Martínez | El Sol de San Juan del Río

PANDEMIA

Las especialistas dijeron que la pandemia por Covid-19 vino a agudizar algunos casos, sobre todos para quienes ya estaban diagnosticados porque se cerraron los centros de atención y convivencia particulares, por lo que se modificaron algunas terapias.

Lo peor, dijeron, es que para quienes no sabían del padecimiento, fue más silencioso y hasta ahora están en busca de ayuda profesional.

MOVILIZACIÓN

Para hacer visible a la comunidad artista sanjuanense las manitas y familiares de estos pequeñitos; Itzel Yomeli Roque Alvarado, Mariela Sánchez Olvera y Sinthia Colin Bautista, utilizaron las redes sociales para hacer una convocatoria para una caravana que se llevará a cabo este sábado 12 abril, y que partirá de plaza Soriana en la zona oriente de San Juan del Río para culminar en el parque Paso de los Guzmán alrededor del mediodía.

Ellas expusieron que invitan a la población a que se sumen a este tipo de actividades portando vestimenta azul y reuniéndose alrededor de las 9:30 horas, por lo que también se sugiere no usar bocina, ni hacer ruido extremoso que pueda provocar alteración en los asistentes.

Foto: Dolores Martínez | El Sol de San Juan del Río

La ruta que estarán tomando será avenida Río Moctezuma para incorporarse a Paseo Central, posteriormente la avenida Benito Juárez para llegar a Hidalgo, Matamoros y seguir la ruta hacia el parque Paso de los Guzmán.

En este lugar habrá una serie de talleres impartidos por especialistas mesas de diálogo conversatorios con diferentes temáticas como: diagnóstico TEA, Comunicación Aumentativa Alternativa (CAA), “no eres una etiqueta y yo te amo”, ¿Qué significa ser hermano de una persona con autismo?, y para culminar con una convivencia.

Para poder llevar un conteo sobre los asistentes las madres de familia exhortaron a la población a comunicarse al número de WhatsApp 427 290 20 76.