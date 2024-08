Interconexiones de agua afectan servicio en centro de San Juan

Vecinos de diferentes polígonos de la zona Centro de San Juan del Río, dieron a conocer su inconformidad, luego de que, por trabajos de interconexión a la red de agua potable, se vean sin servicio durante más de 24 horas.

Señalaron que en el último mes se han quedado sin agua de 1 a 2 días, factor que viene a afectar sus tareas básicas y sobre todo cotidianas, esto a pesar de los informes emitidos por la Junta de Agua Potable y Alcantarillado Municipal (JAPAM) mediante sus redes sociales.

Marisela López Jiménez, quien vive en la calle 5 de Mayo, mencionó que en su casa no tiene tinaco, hace resguardo de agua en tan solo tres cubetas que se terminan pronto, y aseguró que, tampoco tiene acceso a las redes sociales y que para ella es imposible saber cuándo habrá cortes de agua.

Además, que esto se le complica más, ya que desde hace 4 años realiza galletas para ayudarse en su economía y el hecho de quedarse sin servicio le complica aún más su labor, puesto que la detiene en muchos sentidos.

"Yo tengo más de 63 años y no entiendo bien cómo se manejan las redes sociales, es más ni tengo, dónde anuncian que no habrá agua, no tengo quien me diga, por eso me molesta que de un momento a otro nos quedemos sin el servicio, esta semana ya van dos veces".

En esta misma calle otros de los vecinos afirmaron que si bien es necesario que se haga la obra de avenida Benito Juárez, consideraron que, ya van varios meses y todavía no se ve que vayan a terminar pronto para el aplanado, de tal modo que con ello, se pueda dar pauta a evitar los cortes de agua.

"La maquinaria que meten es la que ha golpeado las tuberías, además de las obras de JAPAM, ojalá que en verdad se apuren para evitar que nos quedemos sin agua, la mayoría de las casas no tenemos tinacos y solo guardamos agua en cubetas o lo que sale del gasto diario", señalaron.