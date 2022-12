Invertirán $5 millones en calle Tota Carbajal

Para mejorar la movilidad y dignificar las condiciones de los comerciantes del tianguis “Las Garzas” en la zona oriente del municipio de San Juan del Río, para el siguiente año se va a urbanizar la calle Tota Carbajal, declaró Roberto Carlos Cabrera Valencia, presidente municipal, al precisar que se van a invertir en una primera etapa cinco millones de pesos.

Indicó que, estos trabajos estarán a cargo de la Secretaría de Obras Publicas de gobierno del estado de Querétaro (SDUOP), además agradeció la gestión del diputado local por el IX Distrito, Germain Garfias Alcántara, ya que, dijo es urgente seguir dignificando estos lugares.

Destacó que, no descarta la posibilidad de que por parte de su gobierno pueda haber una inversión adicional para mejorar esta arteria que por años ha logrado albergar a los comercios del tianguis conocido como “Las Garzas”, y que opera los sábados y domingos.

“Se va a mejorar la Tota Carbajal que es la calle que le da servicio al Maquío y es una arteria principal y se va a mejorar con todo y el tianguis, por primera vez habrá una obra muy especial y le agradezco la gestión al diputado Germain Garfias que bajó los recursos para una primera etapa”.

El edil dijo que, las banquetas las habían hecho los propios vecinos, y que ahora de nuevo con la ayuda del gobernador del estado, Mauricio Kuri González, se prevén mejores condiciones para los sectores que tiene como paso este lugar, tomando en cuenta que, antes solo era un espacio de estacionamiento.

“Prácticamente es una vialidad que no estaba urbanizada, tenía un pavimento ahí nadamas para los coches, no es una vialidad para peatones, o sea, la verdad es que nos falta mucho ese tipo de infraestructura en San Juan del Río, per o esta callecita va a ser una forma de incorporar a nuestro comercio tan querido que son los tianguis”.

Cabrera subrayó que, aunque no hay una fecha de arranque para la ejecución de las obras, se prevé que pueda ser a principios del 2023 cuando comiencen y por lo tanto se tendrá que buscar un lugar ideal para la reubicación de los comerciantes del tianguis en tanto se hacen las acciones.