Investigaciones sobre homicidios en Tequisquiapan siguen en curso

Las investigaciones siguen su curso tras los asesinatos de cinco personas en el rancho “Seis Hermanos” de la comunidad de El Tejocote, en Tequisquiapan, así lo informó Alejandro Echeverría Cornejo quien es Fiscal General del Estado de Querétaro.

Fue la tarde del pasado martes 18 de abril que ocurrió el violento hecho en el que sujetos armados irrumpieron en el inmueble y dieron muerte a balazos a cinco personas, entre ellos Álvaro “S” quien se habría dedicado a actividades ilícitas.

Policiaca Hijo del “Tartamudo” trabajaría en la FGR

Ante lo ocurrido el fiscal general informó que en el lugar había escoltas armados y a quienes se les tomó su declaración, pero que no se encuentran detenidos, además detalló que se han tomado 25 declaraciones:

“Mira los escoltas no están detenidos en este momento no solamente los escoltas tuvieron que declarar, nosotros en este momento cuando menos hemos tomado 25 declaraciones a personas diversas que de alguna manera se les localizó en las inmediaciones del lugar, al interior del lugar, o que tenían relación con estas personas, naturalmente entre ellos varios de los escoltas que hoy sabemos, porque ellos así se identifican como ex miembros de la Sedena razón por la cual tienen una autorización para portar armas de fuego y que además prestan un servicio de seguridad a esta persona que fue víctima en la comunidad del Tejocote Tequisquiapan”, comentó el Fiscal.

Dijo que se solicitó información a todas las corporaciones de seguridad que pudieran relacionar a esta persona con algún hecho delictivo, de igual manera indicó que tras los cateos y por todo lo asegurado, no se descarta que esté relacionado con actividades ilícitas en el estado de México y Veracruz.

Local Que la FGR explique liberación de Alvaro “S”: Mauricio Kuri

Dijo que han asegurado 52 armas de fuego, la gran mayoría largas, además de las drogas, dinero en efectivo, cargadores y la credencial que podría pertenecer al hijo de la víctima y que lo puede relacionar con la Fiscalía General de la República, pero comentó que aun eso se está investigando.

Hizo mención sobre la detención que realizaron policías de El Marqués y dijo desconocer porque lo dejaron en libertad.

“Existe un antecedente donde el pasado 24 de diciembre se le detiene por parte de la policía municipal de El Marqués, es justo con un animal exótico que fue un tigre y que desconozco en ese momento cuáles hayan sido las circunstancias por las que haya sido puesto en libertad” dijo el fiscal.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

En los cateos se descubrió que en el Cerrito era donde estaba la gran cantidad de armas de fuego, el rancho donde ocurrieron los hechos solo era una fachada y estaba a pocos kilómetros de donde estaba el arsenal, terminó diciendo que por estos hechos aún no hay detenidos.