Investigan si hay amealcenses entre muertos en Texas

Con el propósito de descartar que entre la cifra de mexicanos muertos en Texas al interior de un camión haya ciudadanos de Amealco de Bonfil, el regidor Uriel Enrique Cazares Sánchez, regidor de la comisión Permanente de Dictamen de las Migraciones, dio a conocer ya se ha puesto en contacto con la oficina de Relaciones Exteriores de Querétaro para saber más información al respecto.

Mencionó que esperan que de los 22 connacionales no haya registro de amealcenses, tras lamentar el acontecimiento, agregó que en coordinación con el diputado Juan José Jiménez Yáñez, titular de la comisión de Atención de las Migraciones, además han procurado la comunicación a la federación.

“Solo nos han dicho lo que de forma pública se dio a conocer sobre los 22 mexicanos, pero datos por estado, aun no, estamos al pendiente con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), en cuanto tengan algún dato si hay algún paisano de Amealco, esperemos que no, pero nos estaríamos acercando a las familias”.

Al cuestionar al regidor amealcense sobre la desaparición del joven Francisco Rafael Tomás de la comunidad de Santiago Mexquititilán, a quien sus familiares le perdieron la pista desde el 13 abril y que salió en busca del “sueño americano”, expuso que a nivel estatal, la SRE ya tomó conocimiento para la búsqueda.

Cabe señalar que mediante una de las páginas de la administración en Facebook: Amealco Municipio se publicó que “El 13 de abril fue el último día que tuvieron contacto con Francisco, puesto que el 14 de abril sería el día en el que cruzarían la frontera, donde se rumora que el Joven se dirigía a la dirección Ranch RD 2691 Cerca del Condado de Zavala, Texas. Sus padres al no tener información y preocupados por no saber nada de él, levantaron un reporte en el consulado mexicano, donde hasta el momento no han tendido ninguna noticia referente a su paradero”, informaron.