Invierten 2.9 mdp en mejora de escuela

El Presidente municipal de Tequisquiapan Antonio Mejía Lira, encabezó la entrega de la obra de mejoramiento de la escuela telesecundaria “Justo Sierra”, ubicada en la comunidad de Santillán, en donde se invirtió un recurso de 2.9 millones de pesos provenientes del gobierno del estado.

Durante el evento, el edil tequisquiapense reconoció el apoyo del gobierno estatal para la construcción de una aula didáctica y cancha de futbol 7, acciones que aseguró beneficiarán a 288 alumnos de esta institución, motivo por el cual reiteró su agradecimiento a las autoridades estatales.

Mencionó que una de las prioridades del gobierno municipal es mejorar la infraestructura escolar, para ello se ha solicitado el apoyo del gobierno del estado y distintas escuelas han sido proyectadas para ello, por lo que se espera obtener más recurso para dignificar las instalaciones educativas de varios planteles.

“Logramos que el señor gobernador, a quien desde aquí le hago un reconocimiento muy sentido y profundo de haber tomado en consideración esta escuela, y hoy que bueno que tenemos un gobernador sensible y un gobernador comprometido con la educación y que en todo momento a Tequisquiapan no lo ha dejado solo, a mí me consta, porque estamos coordinando grandes esfuerzos para que a Querétaro le vaya bien y a Tequisquiapan mejor”.

El alcalde del Pueblo Mágico comentó se buscará atender más escuelas, para ello por parte del municipio se analizarán las instituciones con mayores necesidades a fin de priorizar aquellas que no hayan sido atendidas en los últimos años y mejorar la infraestructura educativa.