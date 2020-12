Invitan a cancelar reuniones navideñas, “no existe riesgo cero”

Luego de emitir un mensaje por la navidad, el vocero Rafael López González ofreció recomendaciones para organizar una celebración con menos riesgos y, reiteró que, quienes no pudieron aislarse por lo menos una semana antes, su mejor decisión será cancelar la cena para no arriesgar a sus familiares.

López González recomendó que, se designe a una sola persona para servir y manipular los alimentos durante la cena, preparar raciones individuales de botanas y no compartirlas, además de personalizar el vaso donde se bebe para no confundirlo con el de otras persona, mantener sana distancia, especialmente entre quienes no conviven diariamente, y procurar que el lugar de la reunión cuente con ventilación natural.

Desde la Vocería Organizacional de #COVID19 te recordamos que el “riesgo cero” no existe. Esta Nochebuena y Navidad toma buenas decisiones. Sigue las recomendaciones y cuida la salud de tus seres amados. ¡Estás a tiempo! #ViveSinContagiarte https://t.co/oxKaNgl57U — Gobierno Querétaro (@gobqro) December 24, 2020

Asimismo, el vocero reconoció a quienes se han sumado a la estrategia “SOMOS MÁS”, ya que, comienza a verse, una disminución de activos que podría dar un respiro al personal de salud para despresurizar la atención hospitalaria.

Confió en que, este año, “dejará oportunidades para construir mejores futuros” y reiteró que, es sumamente importante sentir que merecemos la celebración de fechas significativas, independientemente de la religión que cada quien profese.

Local En Querétaro, hospitales Covid en “pico” de ocupación

“Algo es seguro: nunca olvidaremos 2020”, dijo.

“Quienes integramos esta Vocería -manifestó- seguiremos acompañándote el tiempo que sea necesario; sin importar lo que venga, seguiremos buscando maneras de sembrar en tu mente y en tu corazón esa semilla de solidaridad que necesitamos, y seguiremos intentando transmitirte, lo importante que eres para Querétaro” concluyó.