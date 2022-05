IQT inicia cacería de transporte foráneo

El viernes por la tarde, inspectores del Instituto Queretano del Transporte (IQT) realizaron la detención de un taxi proveniente de Acambay, Estado de México, en la rampa de acceso a la autopista 57, cerca de la Central de Autobuses de San Juan el Río.

La detención se dio debido a que de acuerdo con la ley, este tipo de transporte público no puede operar fuera de su demarcación. Para hacerlo es necesario un lugar fijo en la vía pública, previamente autorizado por el municipio donde se pretende operar.

Al respecto, taxistas de la base de la Central de Autobuses de San Juan del Río señalaron que este tipo de acciones generan una competencia justa entre este sector del transporte público, toda vez que abre la oportunidad para que taxis locales trasladen a gente a sus sitios de origen.

Local Proyectan abrir más rutas de transporte

Subrayaron que cuando un taxi de San Juan del Río realiza viajes a municipios vecinos pertenecientes a otros estados, este no puede traer pasaje de regreso; pues en dado caso de hacerlo son detenidos de manera inmediata por elementos de la policía de aquellas demarcaciones.

“Los señores andan como uno, trabajando y honradamente. Eso hay que verlo desde un principio, pero también que sea la cosa pareja. Si uno va a Huichapan (Estado de Hidalgo), en San José no puede uno cargar porque la policía ya te está molestando. Los taxis que vienen ya andan repartiendo y en la tarde ya andan recogiendo. O sea, en parte le quitan el trabajo a uno y eso no se vale. Que la cosa sea justa, es lo que pedimos”, comentó.

Indicaron que los taxis proveniente de Aculco, Polotitlán, Acambay, Atlacomulco, Estado de México, así como de Huichapan, Hidalgo.

Local Aplicación para taxi incrementó posicionamiento

Por su parte, Susana, usuaria proveniente de Huichapan y trabajadora de un comercio ubicado en el centro de esta ciudad, señaló que desconocía lo referido por la ley. No obstante, agregó que una de las razones por las que prefiere viajar en taxis de su municipio es que los autobuses que salen de la central se saturan en los horarios de la tarde.

“Me voy en el taxi porque básicamente es más rápido, me deja en el centro (de Huichapan). Cuando me he ido en el camión a veces se va muy saturado y tarda mucho porque va haciendo muchas paradas. Casi es el mismo precio, entonces prefiero usar el taxi, básicamente es por eso. Entonces si nos los quitan pues llegaría mucho más tarde a mi casa, de por sí salgo noche, ahora imagínate”, comentó.

Finalmente, comerciantes de la zona comentaron que un gran número de taxis foráneos detienen sus automóviles en el estacionamiento de un restaurante que se ubica a un costado de la rampa de acceso a la autopista 57. Dijeron que este es uno de los modus operandi que utilizan los taxis foráneos para no ser detectados por los inspectores del Instituto Queretano del Transporte.