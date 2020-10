Joven acosada en San Ildefonso Tultepec pide protección

La joven Adriana “N” quien denunció de presunto acoso al delegado de la comunidad de San Ildefonso Tultepec, Ángel “N”, pide la intervención de las autoridades del estado de Querétaro y del municipio de Amealco de Bonfil, para resguardarla y protegerla al ser víctima de ataques por parte de la población, tras haber iniciado una carpeta de investigación por este hecho.

Comentó que los señalamientos son por parte de personas cercanas a su domicilio, quienes en reiteradas ocasiones han mostrado su apoyo al delegado que por el momento se encuentra en carácter de suspendido, al llevarse a cabo las indagaciones correspondientes.

Local Delegado suspendido por presunto acoso

Expuso que ella solo espera que se siga con la investigación, sin que terceras personas las sigan atacando de manera psicológica, ya que, en muchas ocasiones, dijo, esto es lo que impide a las mujeres a que denuncien casos de acoso.

Agregó que según la versión del delegado que se encuentra fuera del ejercicio de su labor, argumentó que la denuncia se había hecho porque la desincorporó del programa federal “Jóvenes Construyendo el Futuro”, situación que negó, al referir que la autoridad le pedía 600 pesos cada que recibía su beca para “estar dentro su grupo”.

“Ahorita he estado recibiendo ataques por parte de él y de la gente que lo apoya, cuando salgo a la calle la gente me señala y me dice cosas. La comunidad lo está defendiendo por lo que él dice, pero las cosas no son como las está diciendo. Es un pueblo chico, todos se conocen y no quiero que me sigan intimidando”.

La afectada recordó que la semana pasada salió un acuerdo por parte de la Defensoría de Derechos Humanos del estado de Querétaro SJR/650/2020, en el que se ordenaba la suspensión hasta que se esclareciera la situación.

Por último, la joven refirió que este asunto se tendrá que llevar bajo los procedimientos legales necesarios, y espera que no haya conflictos entre la población, y que tampoco se politice un tema de esta magnitud.