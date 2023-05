Joven busca apoyo por alto CI

Jóvenes con alto coeficiente intelectual buscan integrarse a Mensa Internacional, cuya organización se dedica a fomentar la inteligencia entre las personas superdotadas y generar un ambiente social e intelectual para quienes deseen sumarse.

Tal es el caso de Jesica Martínez Romero, jóvenes sanjuanense de 23 años de edad que desde los 14 años fue detectada con un alto Coeficiente Intelectual (CI), actualmente con 195, pues compartió que estos resultados son emanados de un reciente estudio que le practicaron y por ello, es que busca sumarse a la organización mundial que concentra a las personas más inteligentes.

Ella compartió que en el 2017 la UNESCO le otorgó un reconocimiento ante dichas cualidades, por lo que si bien, hizo una pausa en sus proyectos académicos, busca reanudar sus actividades, por ello pretende integrarse a Mensa México, en donde a través de una membresía que tiene un costo de 800 pesos la anualidad, buscará contar con el apoyo de los expertos en foros, congresos, talleres, inferencias y demás para mejorar su desarrollo de CI.

“Estoy en proceso de formalizarme como miembro de Mensa, el dos por ciento de la población somos superdotados, hay un coeficiente mayor a 135 y lo que esta agrupación hace es precisamente a recolectar a toda esa población, se hacen exámenes en los diferentes estados o en mi caso con un reporte de mi psicólogo para ingresar”.

Mencionó que de concretarse su ingreso a la organización, sería la única representante del municipio, ya que a nivel estado, estimó que existen 20 personas que se han sumado a la agrupación, es por ello que conoció de dicho mecanismo para continuar con sus procesos de desarrollo del CI y desarrollo académico y de esta forma colaborar en otros proyectos para el beneficio de la población.

“Yo vi esta convocatoria este año, fue como empecé a buscar psicólogo y hacer el informe y ya lo mandamos y ya estamos en ese proceso de ingresar, en Mensa te dan muchos beneficios, se me estaría invitando a congresos donde están las personas más brillantes de todo México, hay foros especializados en política, matemáticas, hay diversidad de varias materias”.

Indicó que estudió hasta el nivel medio superior, por lo que a través de este tipo de proyectos, buscaría concluir con su carrera profesional.

“Yo tengo conflicto con las escuelas que he hablado, solamente me pueden permitir dos faltas al mes, quisiera yo que el talento al menos lo que yo ahorita traigo, se quedará aquí en San Juan del Río, titularme de alguna universidad sanjuanense, decir yo estudie en mi natal, se me apoyó porque es muy fácil entrar en una carrera en línea, pero se quedaría ahí”.

Por lo anterior, exhortó a la población a que, en dado caso de identificar un mayor coeficiente intelectual en los niños o niñas, se recurra a este tipo de apoyos, ya que para ello se ha integrado Mensa, para motivar dichas características y usos de la inteligencia que poseen.