Jóvenes de La Peña se capacitan en defensa personal

Actualmente, alrededor de 15 jóvenes de la colonia La Peña Primera Sección están tomando un curso de defensa personal, el cual es brindado por la asociación llamada Bomberos Sin Fronteras, informó la presidenta de colonos de este sitio, Ma. Concepción Hernández Martínez.

Indicó que además de la capacitación en defensa personal, este grupo de Bomberos Sin Fronteras también brindan a los jóvenes un curso de banda de guerra. Agregó que estos cursos se dan con el objetivo de que los menores de edad realicen la práctica de alguna actividad recreativa para que se alejen de actos ilícitos en los que puedan incurrir.

“Aquí hay una asociación de bomberos voluntarios que se llama Bomberos Sin Fronteras, este equipo me ha apoyado mucho, yo me siento muy respaldada por ellos. Ahorita me están apoyando a dar defensa personal para niños y jóvenes, estos cursos ya se están trabajando (…). Queremos acabar con el alto índice de delincuencia y que los jóvenes no deserten en la escuela, que se sientan motivados”, comentó.

Asimismo, mencionó que anteriormente se han llevado acabo cursos de regularización para alumnos de los diferentes niveles educativos. Destacó que estas actividades fueron gratuitas y profesores que viven en la colonia se unieron para realizar estos trabajos. Puntualizó que se dieron con el objetivo de combatir el rezago educativo que provocó la pandemia de Covid-19.

Finalmente, expresó que hoy en día se está rehabilitando el salón de usos múltiples de la colonia, a fin de que en este espacio se brinden otros cursos que ya están siendo gestionados como el de inglés, computación, así las actividades que el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA) lleva a cabo en este sitio.