Jóvenes deben desarrollar habilidades

El aislamiento social, derivado de la pandemia por Covid-19, debe ser visto por los jóvenes como una oportunidad para desarrollar buenos hábitos y habilidades, consideró Rafael Anaya Álvarez, titular de la Jefatura de Asuntos de la Juventud en el municipio.

El punto clave para la generación de jóvenes que les tocó experimentar esta emergencia sanitaria en la era digital, es desarrollar autodisciplina para realizar diferentes actividades, en especial ejercitarse e instruirse a través de cursos a los que pueden tener acceso de manera virtual, señaló.

“Quien no sabía aprender en línea tendrá que aprender, quien no sabía entrenar solo, tendrá que aprender, quien no tenía una hábito de lectura, es momento para desarrollarlo, quien no tenía este tipo de hábitos tendrá que tenerlos, de otra manera es una locura estar en casa sin cosas qué hacer, no será suficiente el internet, ni la televisión”.

Dijo que la Jefatura a su cargo se ha dado a la tarea de recomendar plataformas digitales con las que es posible que los jóvenes cumplan objetivos de desarrollo, incluso desde el aislamiento.

“Se abrió la plataforma digital para que tengamos cursos desde Harvard, que terminemos la prepa o secundaria vía internet, hay la posibilidad de cursos incluso con Google, con certificaciones de alto nivel”.

Reconoció que hay jóvenes que no tienen acceso a las herramientas tecnológicas, por lo que reiteró la importancia de ser consientes sobre el momento que se está viviendo y de la forma como afectará los hábitos diarios.