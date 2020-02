Juan Rock no maneja las redes sociales

Antonio Juan Camacho Ramírez, regidor presidente de la Comisión de Cultura y Juventud, señaló que ha sido todo “un circo”, el uso que se ha dado a su imagen a través de redes sociales y aclaró que no maneja ninguna cuenta o perfil a través de dichos medios.

“Las redes sociales ha sido un circo para Juan Rock, de una u otra manera lo tomamos y no falta quién suba a las redes un montón de situaciones a favor y en contra, o sea, las redes sociales tienen eso, pero yo no manejo nada de ello”.





Se deslindó de las publicaciones que se hagan con su nombre en cualquier cuenta de Facebook o de otra índole, aunque reconoció que hay personas que lo acompañaron desde la campaña electoral y manejan redes sociales con su nombre, pero dijo desconocer a ciencia cierta quién.

El también conocido Juan Rock comentó que si bien, no hace uso de redes sociales, se muestra abierto a las entrevistas o participaciones que le proponen a través de estos medios.





“Me desmarco, sin embargo, cuando alguien que me desea entrevistar y me preguntan si lo pueden subir a las redes sociales, les digo que lo hagan, no pasa nada, pero oficialmente que tenga, no”.