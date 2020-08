Juan Rock terminará periodo de regidor

Antonio Juan Camacho Ramírez, regidor por el Partido Querétaro Independiente, terminará su gestión al frente de este cargo, acuerdo al que llegó con el presidente del Comité Directivo Municipal de dicho instituto político en San Juan del Río, Alberto Guerrero Hurtado, con quien en un principio había convenido hacer efectiva su suplencia a la mitad de la gestión.

A principios de este año, Camacho Ramírez reconoció que existía la posibilidad de dejar la regiduría en abril, por el acuerdo establecido en campaña electoral con el Partido Querétaro Independiente, al cual representa en el Cabildo sanjuanense, pero destacó que la decisión estaba en manos del Comité Directivo Estatal.

Local Regidor pide analizar reactivación de actividades deportivas

Se dijo consciente que por ética debe defender los colores del partido que lo llevó a este cargo, por lo que a pesar de simpatizar con Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), concluirá su periodo como regidor de Querétaro Independiente hasta el 30 de septiembre de 2021.

“Hablamos previamente con el compañero y él optó porque yo me siguiera, me dijo más o menos su situación, y pues le dije que no había problema, no voy a defraudar a Querétaro Independiente, con todo y mi origen de izquierda, Morena”.