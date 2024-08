Jueces no pueden ser elegidos por voto, dice Murguía

La reforma al Poder Judicial de la Federación que plantea la elección de jueces, magistrados y ministros a través del voto popular no debe de consolidarse, toda vez de que existen algunos riesgos que podrían implicar problemas en la impartición de justicia en el país, afirmó la panista y Senadora de la República electa por el estado de Querétaro, Guadalupe Murguía Gutiérrez.

Refirió que la reforma al Poder Judicial de la Federación será de las primeras tareas que deberán ser atendidas por los nuevos senadores, quienes asumirán el cargo en la Cámara Alta el próximo 1 de septiembre. Recordó que este proyecto es impulsado por el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quien además también ha promovido otras 20 iniciativas en distintas materias.

Local Crisis de identidad en el PRI: Abigail

En ese sentido, afirmó que si bien se revisarán todas las propuestas que se incluyen dentro de la reforma al Poder Judicial de la Federación, la postura del Partido Acción Nacional (PAN) es oponerse a la elección de jueces, magistrados y ministros a través del voto popular, dado que este método no garantiza una mejor calidad en la impartición de justicia para la población.

“La postura que se ha venido sosteniendo por parte del grupo de Acción Nacional es que hay que revisar todas las propuestas que se incluyen, no solamente se incluye esa. A lo mejor, en algunas siempre se puede mejorar el desempeño del poder judicial, pero concretamente en la elección por voto popular, me parece que no garantiza una mejor calidad en la impartición de justicia”, comentó en entrevista.

Incluso, señaló que esta propuesta implicaría algunos riesgos, como el que algunos jueces sean promovidos por grupos de la delincuencia organizada, a fin de proteger sus intereses y no velar por los de la ciudadanía. Reiteró que una vez que se dé inicio a la nueva legislatura en el Senado de la República, este será uno de los temas fundamentales que se discutirán y deberán ser atendidos.

Agregó que el esquema de elección de jueces, magistrados y ministros a través de la carrera judicial, méritos y trayectoria es más eficaz que la propuesta del voto popular, toda vez que se garantizaría la colocación de personas expertas en la materia y con ello habría una mejor impartición de justicia para la ciudadanía.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

“Yo creo que el esquema de promoción a través de carrera judicial, a través de méritos y trayectoria para los jueces, magistrados y ministros, es mucho más eficaz y garantiza una mejor impartición de justicia que el hecho de que sea por el voto popular. Cuando, además, ni pueden hacer campañas, ni van a tener recursos (…). Corremos el riesgo de que grupos, incluso de delincuencia organizada, promuevan algunos jueces a modo”, subrayó.