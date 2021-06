Julio Adrián, padre ejemplar

Una de las grandes maravillas de la vida, es sin duda alguna ser padre, aunque no siempre es fácil, es la mejor experiencia en la existencia del ser humano y para Julio Adrián Ramírez de la Cuesta, quien vive la paternidad soltero, es la mejor tarea y encomienda que diariamente tiene a pesar de las diferentes adversidades.

Son seis años de experimentar la magia de ser padre y aunque en cada etapa de vida de su pequeño Jaziel todo ha sido diferente, aseveró que todas han sido únicas y hermosas, momentos irrepetibles e inigualables desde que nació, instantes en los que ha predominado la alegría y hoy el mejor aliento de vida que tiene para vivir.

Local Esperan turismo en Tequisquiapan por el Día del Padre

Compartió que ser padre, dar vida a otro ser humano es uno de los milagros inexplicables que tiene la vida, dijo que todos aquellos sueños y proyectos de vida en su existencia, hoy van de la mano con su gran “youtuber”, a quien así consideró, porque Jaziel a su corta edad, ha mostrado gran interés de formar parte de la vida actual basada en la tecnología y aprovecha para dar mensajes virtuales de algunas recomendaciones de salud e higiene a niños y niñas.

Profesional de la salud, enfocado a la atención y cuidado de los enfermos dentro de un nosocomio en San Juan del Río es Julio Adrián Ramírez, lugar en donde además de la gran labor que realiza, es considerado por sus compañeros como un padre ejemplar, a quien ven trabajar con entusiasmo por la alegría que irradia como base fundamental de aquella inspiración que tiene en casa y su nombre es Jaziel.

La magia de los Reyes Magos atestiguó que, si existe, pues compartió que, aunque con unas horas de anticipación, nació el pequeño Jaziel, el cinco de enero del 2015, fecha que lleva marcada y presente en su vida y con quien ha compartido los mejores momentos de y a quien además siempre guiará con amor y dedicación.

El joven padre, además dijo que el reto de vida que hoy tiene con Jaziel es la educación, no es fácil pero tampoco imposible, porque consideró que con dedicación y amor siempre será más sencillo, tan solo, llegar a casa después de la jornada del día, la mejor paga es la sonrisa plasmada en su hijo, todo se torna emotivamente cuando, lo recibe con la palabra “papá”, por ello, agradecido con la vida y Dios por tener el mejor aliciente de vida, resaltó.

Julio Adrián Ramírez se ha ganado la admiración no solo de sus compañeros de trabajo sino de quienes rodean su entorno por el gran padre de familia que es y aunque no fue nada sencillo desde el inicio, resaltó que toda etapa de vida que ha tenido, siempre ha sido superada al lado de su gran compañero de vida, a quien aprovecha en todo momento y hoy acompaña en una buena formación no solo como ser humano, sino como deportista y como estudiante.

“Me tocó un excelente ángel creo que Dios siempre te pone gente para que tu seas su mentor, su guía, y lejos de ser ese superhéroe, que seas un ejemplo de vida, quiero ser quien lo ayude, apoye y siempre corrija en sus errores y aciertos, soy padre soltero y adaptarme a sus actividades con esta pandemia no es fácil, pero tratamos de compartir todo, el amor es la palabra que mueve esperanzas y este Día del Padre que sea un gran día para quienes tenemos en la vida esa gran responsabilidad”.