Juventud, un sector con desafíos

Según el Informe anual sobre la situación de Pobreza y Rezago Social 2024, elaborado por la Secretaría de Bienestar, señala que la población de San Juan del Río asciende a 317 mil 185 habitantes, de los cuales 80 mil 571 son personas que oscilan entre los 15 y 29 años de edad, el decir, el 25.4 por ciento de la población total pertenece a este sector.

Del total de adolescentes y jóvenes que hay en el municipio, el 50.7 por ciento son hombres, mientras que el 49.3 por ciento son mujeres.

Local

Ahora bien, este sector que representa un cuarto de la población de San Juan del Río se enfrenta a una multitud de desafíos como la incertidumbre económica, falta de trabajo formal y seguridad social, así como las dificultades para acceder a una vivienda propia; o al menos así lo dicen jóvenes que fueron consultados.

Para Oswaldo Becerril, recién egresado de la Licenciatura en Comunicación, el acceso a la vivienda para los jóvenes tiene dos panoramas. Mencionó que para quienes que se encuentran dentro del trabajo informal será difícil acceder a este derecho, pues no contarán con los elementos para hacerlo. En tanto, señaló que dentro de un empleo formal existen las condiciones para que la compra de una casa sea más accesible.

Sin embargo, dijo que sobre la mesa queda la discusión de las condiciones de la vivienda a la que se tiene acceso, pues afirmó que en muchas ocasiones las viviendas que se proporcionan se sitúan en las periferias de la zona urbana, donde en ocasiones no hay servicios públicos y las distancias son considerables para llegar a instituciones como hospitales y escuelas.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

“Una cosa es que tengamos la oportunidad de acceder a tener una casa propia y la otra es que se cumpla dignamente ese derecho. Es decir, que tengamos este derecho a la vivienda digna, porque si me van a dar un crédito y me van a dar mi casita en las afueras de San Juan del Río, donde hay poca accesibilidad a los servicios básicos o no hay acceso al transporte público o al hospital más cercano, pues creo que se cumple a medias ese derecho”, comentó.

Por su parte, Laura Hernández, diseñadora gráfica de 27 años y freelance, aseguró que la juventud actualmente navega por un mar de incertidumbres, toda vez que no hay seguridad laboral. Dijo que en su caso las empresas la buscan para desarrollar proyectos, sin embargo, aunque ha pedido la contratación formal, las organizaciones siempre se la niegan, lo que deriva en que no tenga acceso a un salario estable ni a la seguridad social.