Kuri 100% concentrado en gobernar Querétaro

Actualmente es momento de seguir trabajando por Querétaro y haciendo frente a los diferentes retos que se presenten, señaló Mauricio Kuri González, gobernador del estado, tras cuestionarlo sobre los resultados de la encuesta de la empresa Campaigns and Elections (C&E) en donde pone a al mandatario como uno de los presidenciables para el 2024.

Por lo que aseguró que no son tiempos, pero que lo que en realidad le ocupa es seguir sacando adelante al estado, con proyectos y acciones conjuntas con los diferentes órdenes de gobierno, procurando mejores condiciones de vida para los que viven en Querétaro.

“Ahorita yo estoy en Querétaro, buscando que le vaya bien y como en todos mis trabajos que he hecho, siempre buscando hacer un buen trabajo donde estoy, Querétaro tiene ahorita muchos retos y es momento de estar concentrado 100% en Querétaro”.

Coincidió en que, al paso de los meses, es posible que haya más casas encuestadoras que saquen a relucir su desempeño y lo posicionen para nuevos cargos, aunque señaló que no se va a distraer y que no se ve, en otro lado que no sea en esta entidad.

TRANSPORTE

En otro orden de ideas, al cuestionarlo sobre la información vertida del Instituto Queretano del Transporte (IQT) quien afirmó que la empresas concesionaria no cumplió con la meta del número de unidades en circulación dentro del primer trimestre de circulación, el gobernador dijo que cada una de las concesiones serán revisadas para garantizar el servicio de la zona metropolitana.

“No se cumplió la meta, le pegó en la parte económica a ellos, la próxima semana tengo reunión con ellos, lo que si les puedo decir es que vamos a sacar el problema de fondo y como ha dicho Gerardo Cuanalo, están en revisión todas y cada una de las concesiones”.