Kuri González entregó obras de mejoramiento

Mauricio Kuri González, gobernador de Querétaro, hizo entrega de las obras de mejoramiento de las calles Heroico Colegio Militar y Ezequiel Montes y de la Imagen Urbana del Centro Histórico, en las que se invirtieron 39.3 millones de pesos en beneficio de más de 15 mil habitantes.

En el marco de la entrega, el mandatario estatal recordó que el municipio ha enfrentado situaciones complicadas en los últimos años, por lo que afirmó que su administración hará todo lo que esté en sus manos para que siga siendo uno de los Pueblos Mágicos más visitados del estado.

“No la han tenido fácil en Tequisquiapan, tuvimos dos años de pandemia, un año de lluvias durísimas, que les fue durísimo, y espero que con las obras que estamos haciendo pueda bajar el riesgo. No les puedo decir que no va a volver a ocurrir, es un tema que no está en mis manos, lo que está en mis manos es todo lo posible para poder bajar y mitigar el riesgo”, apuntó.

Kuri González señaló que su administración tiene muchos retos, pero resaltó que a través del trabajo conjunto entre sociedad y gobierno "se podrá llevar a Querétaro al siguiente nivel".

Fernando González Salinas, secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, detalló que se intervinieron cerca de mil 300 metros longitudinales con adocreto, 1.3 kilómetros de ciclovía, más de mil 200 metros de drenaje sanitario, y dos mil 500 metros de agua potable, además de que en 50 viviendas y comercios se hicieron nuevas conexiones para brindar el servicio. En cuanto a la imagen urbana del centro, refirió que se hicieron trabajos en las calles 5 de Mayo y Morelos.