Mauricio Kuri ofrece armonía y apoyo a burócratas

Un gobierno de “puertas abiertas”, y de mucho apoyo con el sindicato de los trabajadores del gobierno del estado, ofreció Mauricio Kuri González, candidato del partido Acción Nacional y Querétaro Independiente de favorecerle el voto este próximo domingo 6 de junio.

En entrevista con ABC Diario en el 107.9 de FM, dijo ser un hombre sindicalista, de resultados y convencido de que debemos tener gente echada para adelante, trabajadora, de servicio y que gane bien.

Local Mauricio Kuri hace compromiso con desarrollo inclusivo

“Voy a hacer un gobierno de puertas abiertas y con el sindicato de mucho apoyo entre los dos porque al final de cuentas los dos queremos lo mismo, los dos estamos del mismo lado de la mesa entonces que nos vaya bien a todos”, subrayó.

A los trabajadores del gobierno del estado, reiteró que de salir electo habrá la apertura para el trabajo y que la gente se encuentre en un ambiente de armonía y también aseguró que aquellos que ganan menos de lo que les corresponde serán apoyados.

“Soy muy duro en la tarea, pero muy suave en el trato, me gusta que la gente esté con mucha armonía en el lugar donde trabaja por eso a todos los trabajadores del gobierno del estado decirle que conmigo va ver mucha apertura y mucho apoyo”, puntualizó.

LLAMADO AL VOTO

A unos días de la jornada electoral el candidato pidió a la ciudadanía salir a votar y que en el momento de emitir este derecho “piensen que se están jugando la vida”.

Local “Empresarios abonan a la política”: Mauricio Kuri

Lo que van a hacer los queretanos, dijo es contratar a una persona de la que deben analizar su comportamiento de vida para equivocarse menos y recordó que en su trayectoria ha sido una persona de resultados tanto en la iniciativa privada como en el servicio público y esperaría seguir así en caso de ganar la gubernatura.

Aseguró también que se llega al 6 de junio con la confianza y solidez y sobre todo sabiendo lo que se está jugando que es un estado de leyes y de orden, de apoyo a la salud, educación, seguridad y crecimiento económico.

“Yo no vivo de la política, yo no me estoy jugando un puesto, me estoy jugando el futuro de Querétaro “, afirmó.

Por lo anterior, dijo que es momento de cuidarnos para que no entre a Querétaro lo que está pasando en entidades como Veracruz, Puebla o Morelos que es ineficiencia, inseguridad y malos gobiernos. En Querétaro necesitamos un gobierno de primera.

Local Construiría Mauricio Kuri rastro municipal en Ezequiel Montes

RETOS

Sobre los retos que hoy enfrenta Querétaro con urgencia mencionó el tema de agua que es necesario buscar mecanismos que permitan su mejor captación y distribución, además de la prioridad que implica seguir blindando a Querétaro en materia de seguridad

Así como atender el impacto de la pandemia en la economía e impulsar reactivación ya que tenemos claro que lo mejor que podemos hacer por los queretanos es que les vaya bien y les va bien en la medida que tengan trabajo, afirmó.

CIERRE

Finalmente, el abanderado del PAN y Querétaro Independiente, comentó que de aquí al miércoles seguirá haciendo alianzas y buscando la confianza de los queretanos con quienes, dijo se han asumido compromisos que de ganar este domingo serán atendidos.

Para este día el candidato tendrá el cierre de campaña en el municipio de Pedro Escobedo y su cierre de campaña general en la capital del estado será la noche del miércoles.