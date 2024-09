Kuri replanteará su proyecto de energía

A punto de rendir su tercer informe, Mauricio Kuri González afirmó que en la nueva etapa “profundamente social” que aplicará durante la segunda mitad de administración, su intención es ser un gobernante popular por el trabajo en favor de los queretanos, mas no populista, con más obra social, reforzamiento de los servicios de salud y de la atención a la mujer.

“Quiero seguir apoyando a la gente, prefiero ser popular y nunca populista, pero muy popular por los temas de apoyo social, de obras sociales”, precisó.

En entrevista exclusiva con Diario de Querétaro, Kuri González ratificó su compromiso de apoyar a la gente que más lo necesita, ya que, si bien, en los 3 años que restan de su sexenio hay situaciones que le preocupan, como es la renovación del sistema de drenaje en el Centro Histórico y algunas colonias como las Azucenas y Los Sauces, entre otras.

Igual hizo referencia a los planes que pretende enfocar a los cuatro municipios metropolitanos, así como en San Juan del Río, donde ha considerado modernizar el transporte público de pasajeros, el abasto de agua y recuperar la seguridad.

Mauricio Kuri hizo énfasis en que va a insistir en el tema la energía, tema que consideró, incluso, de mayor urgencia por encima del proyecto del agua, ya que de esa manera pretende que se garantice el suministro al sector empresarial.

“Al no tener este proyecto estamos buscando nuevas viabilidades para las empresas que van llegando. Tenemos una producción de mil 400 megas en todo el estado y ya estamos rebasados. Pero no nos estamos quedando solamente con lo que nos digan; es un proyecto que ya se lo presenté a la próxima secretaria de Energía y a la presidenta electa y les gustó bastante".

“Espero que se pueda reactivar en los próximos meses y poder seguir; incluso, es más importante en estos momentos la energía que el agua para el próximo corto plazo”, expresó Mauricio Kuri al hacer referencia a la intervención de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para hacerse cargo del proyecto iniciado por el Gobierno del estado.

Con relación al tema de la Ley de Aguas, el gobernador de Querétaro dijo que durante el proceso electoral tuvo que soportar desde su posición, y con la veda encima, diversas mentiras por parte de integrantes de Morena, quienes malinformaron a la comunidad al argumentar que solamente se les dotaría de 50 litros de agua.

Recordó cuando una señora lo abordó para reclamarle precisamente esta situación. “Eso que usted me dice es exactamente al revés. Con esta ley estamos garantizándole a todas las personas el servicio, pero los morosos que por lo menos tengan 50 litros de agua por persona en su casa porque no lo puedes negar el agua una persona. Entonces híjole, la verdad es que mis respetos porque les dijeron unas mentiras y confundieron. Mis respetos”, aseveró.

“DESTRUIR ES MUY FÁCIL…”

Kuri González no pudo dejar pasar el asunto de Paseo 5 de Febrero al argumentar que al menos desde que se ha trabajado en esa obra ya no se registran inundaciones, como sucedía anteriormente.

“La verdad es que había que hacerlo. Yo quisiera que aquellos, sobre todo aquellos que mienten, y también hay muchos y les gusta pensar y buscar que le vaya mal al gobierno, pensando que a ellos les irá bien. Para esa gente que destruye es muy fácil, esa gente no tiene que ser así; ojalá que vean la paja en el ojo ajeno, pero ven la viga en el propio”.

Afirmó que, a pesar de haber enfrentado muchas adversidades, incluso desde el primer día de su gobierno con las inundaciones en San Juan del Río y Tequisquipan ha enfrentado cada situación. Igual puso como ejemplo los hechos violentos del 5 de marzo de 2022 en el Estadio Corregidora.

En entrevista exclusiva con Diario de Querétaro, Kuri González ratificó su compromiso de apoyar a la gente. Foto: Hugo Arciniega / Diario de Querétaro

MEJOR TRANSPORTE

Sobre la modernización del transporte público, un tema fundamental de su gobierno que le causa gran desgastae y que en otras administraciones no lograron avanzar como ahora, Kuri puso de ejemplo el eje del Paseo 5 de Febrero, donde “antes tardaban hasta 45 minutos en avanzar 6 o 7 kilómetros y hoy hacen 15 como mucho”.

Además, resalta, reactivaron el centro de transferencia Balvanera que estaba sin operación “y estamos construyendo un patio que nadie había hecho porque esas cosas no se ven”, pero que era un problema. Sobre los concesionarios del transporte, dijo, hay una evaluación constante con el nuevo modelo de movilidad que implica el pago por resultados y a quien no ha dado resultados “le quitamos la concesión. Es un tema de competencia y de tomar en cuenta a los usuarios”.

Es que ellos (los concesionarios) tenían la visión de que “las pérdidas eran sociales y las ganancias privadas”. Hoy, recalcó, por fin le han dado la vuelta al problema y están dándose cambios para mejorar.

“NO ME ARREPIENTO”

El gobernador aseguró que no se ha arrepentido a pesar de los cuestionamientos que en algún momento han surgido al interior del seno familiar.

“Mi esposa todos los días me lo dice, mi familia también, pero no, no me arrepiento; la verdad es que es una chamba muy complicada de todos los días. Empecé con las lluvias desde el primer día, y hay quienes desean que sucedan cosas para ver mal al gobierno”, expuso durante su conversación con este medio de comunicación.

Dejó ver que se le critica hasta por haber nacido en Veracruz, pero él se define y se siente 100 por ciento queretano por haber llegado a los 9 años de edad.

Ahora, Mauricio Kuri busca enfocar su trabajo en la implementación de planes para el desarrollo social, lo que para él implica aplicar una serie de cambios como los anunciados el lunes pasado, cuando anunció el nombramiento del aún presidente municipal, Luis Bernardo Nava Guerrero, precisamente para hacerse cargo de esa encomienda.

También resaltó la función que llevará a cabo Sonia Rocha Acosta, como titular de la nueva Secretaría de la Mujer, a quien se refirió como una persona “echada para adelante” y quien sabe tener empatía con la gente.

Comentó que de igual manera tiene mucha conexión con las comunidades de la sierra queretana, lo que será de beneficio para apoyar a esa parte del estado con la nueva etapa “profundamente social” que busca aplicar.

“La conectividad en la Sierra y también el tema de salud se ha reforzado. Por cierto, la Sierra es hermosa, la verdad es que y la gente de la Sierra es súper buena. Yo hablaba con gobernadores, todos se refieren a la Sierra como un lugar padre, de gente buena”, indicó.

Sobre esto, argumentó que se dará apoyo con la tarjeta Salud Contigo, programa que dejó a cargo de Arturo Torres, con la instrucción de que no quede sin el servicio una sola persona que no cuenta con IMSS o ISSSTE.