La Magdalena recobra afluente

Luego de las intensas lluvias que se registraron durante la noche del viernes, el río de La Magdalena, en San Juan del Río, acumuló una gran cantidad de agua, lo cual devolvió el afluente que se dejó de ver hace más de tres años, factor que causó la atención entre los lugareños.

Y es que, a través de las redes sociales, algunas páginas de la zona, compartieron fotos sobre el agua que arrastró algunas hierbas y rocas por la fuerza por la que avanzó, aunado a que hay personas que diariamente se ejercitan en el lugar y ahora no pudieron pasar por este sitio.

Local Incrementa el nivel de captación de agua

También, los mismos vecinos afirmaron que ahora La Magdalena va a tener más visitantes, como antes, cuando los fines de semana se reunían las familias para pasar la tarde en los asadores que están a un costado del río y que concentraba a decenas de sanjuanenses.

Mariana Rosales, deportista de la zona, mencionó que este lugar, a pesar de las lluvias que se habían registrado, no se había observado la fuerza con la que avanzó el agua durante las primeras horas de este sábado, y que fue por ello que les causó impacto con el fenómeno de la naturaleza.

“Es muy bonito ver cómo avanza el agua, más que nada porque esto estaba muy seco y no se veía ver correr agua como ahorita. Yo vengo a correr los fines de semana, pero hoy solo me pude acercar un poco porque no pasé para el otro lado por la fuerza que lleva el río”.

Declaró que, en el camino de aún costado, se ve que, durante la madrugada, el agua subió por la cantidad de lluvia que cayó, ya que, además, el perímetro se encuentra fangoso y con encharcamientos.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Es necesario mencionar, que, de acuerdo con las medidas preventivas de Protección Civil, no se recomienda acercarse a los cuerpos de agua mientras este activa esta temporada, ya que el arrastre puede ser peligroso para la población.