La mirada de Cesar Ortiz | El secreto del mejor mole rojo del Carrizo

En la tranquila comunidad de El Carrizo, se encuentra una maestra del arte culinario cuya destreza en la cocina ha conquistado paladares y premios. Virginia Pérez Gómez, una talentosa cocinera, ha perfeccionado la receta del mole rojo, un platillo que la llevó a ganar el primer lugar en una prestigiosa competencia gastronómica

Desde su cocina, Virginia comparte la historia detrás de su famoso mole. "Mi mamá, en paz descanse, nos enseñó a mí y a mi hermana a preparar este mole hace más de 30 años," dice Virginia. "Esto es más que una receta; es un legado familiar".

Ella utiliza una mezcla de chiles que incluye chile molero, ancho, chile pasilla, puya y guajillo. "Cada chile aporta un sabor único", explica. Además, añade cacahuate, pasas, almendras, ajonjolí, comino, clavos y pimienta. "El cacahuate y las semillas del chile desvenado le dan un sabor especial".

Virginia resalta la importancia de la cazuela de barro en la preparación del mole. "La cazuela de barro es indispensable para el terminado final", afirma. El mole tarda aproximadamente 45 minutos en estar listo, desde la preparación inicial hasta que se sirve.

A sus 50 años, Virginia continúa la tradición que le enseñó su madre. Aunque sus hijos aún no han aprendido el arte del mole, ella espera que algún día sigan sus pasos. "He tratado de enseñar a mi hija mayor, pero su trabajo no se lo permite", dice con una sonrisa.

Virginia también prepara mole para fiestas y eventos, donde su talento es muy solicitado. "Para una fiesta de unas 200 personas, se necesitan unos 10 kg de chile, lo cual se convierte en más de 13 o 14 kg de mole ya preparado", explica.

El mole rojo de Virginia Pérez Gómez no es solo un platillo, es una expresión de cultura y tradición. Su dedicación y amor por la cocina se reflejan en cada mordida, manteniendo vivo un legado familiar que ha perdurado por generaciones. "El mole debe hacerse con amor y dedicación," concluye Virginia. "Es parte de nuestra cultura y de quiénes somos".