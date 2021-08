La mirada de Luis Valdez | Ángel Nieto, vive de la pepena

Para Ángel Nieto Tavares el vivir de la pepena y en la vía pública es un gusto y una pasión por lo que desde hace 4 años radica en la vía pública.

Este mítico personaje, ya prácticamente es un ícono en el fraccionamiento Las Rosas, frente al colegio Centro Unión, nos muestra un gran carácter, sentido del humor y agradecimiento a la vida, con los vecinos y la ciudadanía que se preocupa por él, pero además comparte con la gente que lo necesita, sus alimentos, despensa, cobijas, chamarras, colchonetas, entre otras, incluso ha llegado a regalar el material de reciclaje que recolecta con tal de ayudar a quién tiene hambre.

Foto: Luis David Valdez Ugalde | El Sol de San Juan del Río

"Yo dormí aquí frente a la Torre Roja (centro médico), llegué a dormir en el patio de una fondita, en el Jardín Independencia, frente a la farmacia Juanito, en donde ponen el nacimiento, ahí llegué a dormir un buen rato. No es que me quedé sin comer, me quedé sin dinero, pero tenía un diablito y juntaba cartón y pues dije, sabes qué quédate viernes, sábado y domingo, y lo que juntes esos días lo vendes el lunes y el lunes te vas para tu casa".

Señala que tiene su domicilio en la colonia Paseos de Xhosdá, al oriente de San Juan del Río, aunque se negó a compartir el motivo por el que no radica en esa vivienda, pero dijo que en este estilo de vida que lleva ha conocido a grandes personajes principalmente extranjeros, como colombianos y venezolanos, y algunos de ellos le tendieron la mano cuando no tenía para comer.

Foto: Luis David Valdez Ugalde | El Sol de San Juan del Río

Ángel proviene de una familia numerosa siendo el octavo hijo de un matrimonio de comerciantes y la mayoría de sus hermanos cuentan con carreras universitarias o trabajos prominentes, e incluso, él mismo tiene estudios hasta bachillerato.

Uno de sus hermanos fue Armando Velasco Nieto reconocido periodista que colaboró en esta casa editorial.

Durante estos cuatro años pernoctando en la vía pública ha sufrido un sinnúmero de robos principalmente de su ropa, casas de campaña, cobijas, incluso hasta el mismo diablito que usaba para la recolección de los materiales de reciclaje, y por si fuera poco personas que lo han estado amenazando, según dijo, le quemaron un carrito metálico que le regalaron sus amigos extranjeros, incendio que se registró en el mes de enero y en el que perdió gran parte de sus pertenencias, pero además sufrió quemaduras en su rostro por tratar de sacar cosas valiosas para él de entre las llamas que consumían su dormitorio, su casa.

Foto: Luis David Valdez Ugalde | El Sol de San Juan del Río

De este incidente, Ángel dijo que pudo ver la nobleza del ser humano, pues no faltó quien le llevará despensa, dinero, ropa, entre otros artículos, objetos y alimentos que compartió con otros que no tenían para comer, pues dijo, se ve quién sufre de hambre. Además pudo recibir atención médica sobre una lesión que sufría en una de sus extremidades inferiores.

Ángel Nieto muestra tu pasión y gusto por este estilo de vida que además de reciclar materiales que encuentre la vía pública, se alquila para barrer el frente de negocios y casas y la ciudadanía le paga con comida y dinero.