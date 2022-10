La Mirada de María Muñoz | Conéctate con la naturaleza

El sonido de los pájaros, del viento, de las hojas al pisar, la brisa fresca al caminar son algunas de las cosas que se pueden sentir y apreciar en La Beata, reserva natural ubicada en Amealco, dedicado a la conservación y preservación de la flora y fauna de la región. Un lugar ideal para desconectarse de la ciudad y estar en contacto con la naturaleza en un bosque de encinos y pinos, y senderos que permiten disfrutar de una vista impresiónate y un ambiente relajado.

Foto: María Muñoz | Colaboradora del Diario de Querétaro

La Beata es un proyecto de Caja de Ahorro Gonzalo Vega, que se crea con el objetivo de preservar los bosques de la región, abriendo sus puertas al público el 28 de septiembre del 2018:

“Trabajamos a partir de estrategias de investigación que fomenten la preservación y conservación de los recursos naturales, ofreciendo actividades recreativas de bajo impacto ambiental. Las actividades recreativas permiten una reconexion de la sociedad con la naturaleza, es por ello que ofrecemos actividades como senderismo, recorridos guiados y talleres basados en un manejo sostenible de los recursos que los bosques nos proveen”, Alejandra Juárez Toledo, Directora de Responsabilidad Social Corporativa CGV.

Foto: María Muñoz | Colaboradora del Diario de Querétaro

Así mismo menciono todas las actividades recreativas, pretenden que los visitantes se conecte y sensibilicen con la naturaleza, que pueda reconocer al bosque más alláde su zona arbolada.

El proyecto cuenta con un enfoque de economía local, en donde además de la generación de empleo e impulso de una mejor economía, se busca que los habitantes de esta región utilicen sus recursos naturales de una manera sustentable, responsable y respetuosa, que fomente la conservación de las zonas boscosas. El lugar ofrece una tiendita donde los locales pueden comercializar sus productos.

Foto: María Muñoz | Colaboradora del Diario de Querétaro

“El proyecto trabaja a nivel microcuenca, conformado por seis comunidades: La Joya, El Aserrín, El Salvador, El Batan, La Beata y Pio XXII. Apoyamos en la generación de empleo y brindamos las herramientas necesarias para trabajar en equipo, visualizando que la extensión de espacios en protección sea mayor a 100 hectáreas de bosque.

Entre sus principales atractivos se encuentran sus senderos, el lago, el Mirador Puerta del Cielo, el Puente del Amor, la Plaza de las cascadas, así como zona de camping, su mercadito y tiendita en donde se pueden encontrar productos elaborados por personas de la región, además de su restaurante El Jilguero, el cual ofrece una excelente vista.

El parque cuenta con 100 hectáreas, de las cuales el 98.6 está dedicado a la conservación. En los recorridos se pueden observar una gran variedad de aves y plantas originarias de la región. Entre los animales que se pueden apreciar se encuentran libélulas, mariposas, colibríes, pájaros carpinteros, y reptiles.

Los costos para ingresar al parque son 30 pesos por adulto, 15 por niño y vehículo 20. No se permite el acceso de: mascotas, asadores, bicicletas, desechable, etc. Es importante que te lleves tu basura después de tu visita, para seguir manteniendo la armonía de este espacio. El parque se encuentra abierto de miércoles a domingo en un horario 8:00 am a 6:00 pm cerrando taquilla a las 5:pm.