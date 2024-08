La mirada de Miriam Martínez / Héroes de la naturaleza

En el marco del día del Bombero, es fundamental reconocer la labor de los combatientes de incendios forestales, un grupo especializado que juega un papel crucial en la protección de nuestros ecosistemas. En Querétaro, se encuentra la única brigada de bomberos voluntarios en todo México dedicada a esta noble causa, ubicada en Ezequiel Montes.

Armando Tinajero, comandante en jefe de Bomberos Ezequiel Montes, comparte que su corporación está celebrando 15 años de servicio. Actualmente, cuentan con 35 bomberos activos, todos ellos voluntarios. A pesar de su dedicación, ni el gobierno estatal ni el municipal les proporcionan recursos; son sus patronatos quienes les brindan el apoyo necesario. De este grupo, dos terceras partes son completamente voluntarios, mientras que una tercera parte recibe un apoyo que no se considera un salario.

Para convertirse en un bombero forestal, se deben cumplir ciertos requisitos, como tener una masa corporal menor al 30% y mantener un entrenamiento físico constante. Esto es esencial, ya que los incendios forestales requieren largas jornadas de trabajo y recorridos de kilómetros. Los combatientes se preparan meticulosamente para la temporada de estiaje, que se ha visto afectada por el cambio climático y que abarca entre abril a julio. Cada bombero tiene lista su mochila de línea que incluye alimentos, agua para dos días, medicamentos y artículos personales como ropa de cambio y artículos de aseo.



El equipo que utilizan es 100% algodón, con botas especializadas y ergonómicas, escafandras o paliacates, cascos con cubrepelo y guantes de piel. Además, emplean herramientas como palas y picos para combatir el fuego.

Ana González, quien lleva 9 años como bombera y 5 años especializada en incendios forestales, comparte su experiencia: “Desde la primera vez que visité la sierra, me quedé maravillada con los paisajes y la topografía. Al ver cómo los incendios forestales pueden afectar todo eso, decidí combatirlos. He aprendido que el fuego no es el enemigo de la naturaleza; es parte de los ecosistemas y de la vida que necesitan para seguir su ciclo”.

Los combatientes forestales también se capacitan en técnicas como la quema controlada y otros cursos básicos y especializados que ofrece la CONAFOR. Estos entrenamientos son cruciales para estar preparados para los diversos escenarios que pueden enfrentar en el terreno forestal. Así que, en el Día del Bombero, es importante reconocer y valorar el esfuerzo de estos héroes anónimos que, con valentía y compromiso, protegen nuestros bosques y ecosistemas.