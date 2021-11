Parte de la herencia cultural que existe en las sociedades populares son las curaciones de espanto, práctica vigente en la actualidad. El espanto es un susto que se tiene y si no es tratado a tiempo perjudica la salud, puede ser curado de diversas formas, dependiendo de la herencia cultural de cada zona o punto de vista desde el que aborda. Comúnmente se trata con hierbas y masajes, dando continuidad con jabones o té.

ESPANTO TRATADO DE FORMA ESPIRITUAL

Adriana Almaraz Estrada, es una terapeuta holística y curandera de Taponas, Huimilpan, quien concibe el espanto como una emoción espiritual, “es un Tonali donde sale la energía del cuerpo por algún sobresalto o una emoción causada por un accidente o susto. Es un sobresalto de tu emoción. En las culturas tradicionales se cree que la energía sale del cuerpo y hay que traerla nuevamente”.

Foto: Yolanda Longino | Diario de Querétaro

Los síntomas que presentan las personas con susto son: sueño, debilidad, agobio, dolor de cabeza, boca seca, entre otros. El ritual para curar de espanto consiste en hacer maniobras o fricciones en el cuerpo con decretos para devolver la energía al cuerpo, utilizando algunas hierbas principales como el epazote y el agua de espíritu.

“Al terminar en la parte de columna se dan unos pequeños jaloncitos en puntos específicos de la columna, se tapa con una sábana blanca a la persona, se le llama tres veces por su nombre para que su energía que se dispersó regrese al cuerpo, posteriormente se les da a tomar una infusión. En este último paso es donde nos percatamos si está o no espantado o si se continuara con tratamiento”.

No existe una edad específica para para ser curado de espanto, ya que en general va desde niños hasta adultos mayores.

JABÓN PARA EL ESPANTO

Felipa Moreno Becerril es una artesana de la comunidad de Piedras Lisas Huimilpan, quien elabora Jabón de plantas medicinales para curar el espanto desde hace doce años: “Yo me base en los conocimientos que me dejaron mis antepasados, yo veía que mis abuelitos y mis papás nos curaban con puras plantas, antes había médicos, pero no recursos económicos para acudir. Fui juntando cada una de las plantas que utilizaban y es así como nace la idea de crear el jabón”.

Foto: Yolanda Longino | Diario de Querétaro

El tratamiento para curar el espanto consiste en tomar un baño con el jabón, para posteriormente colocar alcohol, y dar un masaje con una pomada de hierbas medicinales en cuello, brazos y piernas, finalizando con un té, todo esto se deberá hacer durante nueve días.

Algunas plantas que se utilizan para la elaboración del jabón son: toronjil, epazote, santa maría, ruda, etc. Felipa es la tercera generación de su familia que continua con la tradición de curar de espanto, buscando continúe su legado con las nuevas generaciones.