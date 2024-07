La música, un salvavidas para nuestras infancias

La música puede ser uno de los artes más nobles, pues quienes se acercan a ella encuentran una conexión profunda con sus sentimientos. Basta recordar al filósofo alemán Arthur Schopenhauer cuando decía que la música “presta voz a las profundas y sordas agitaciones de nuestro ser”, o que a través de la sinfonía “hablan todas las pasiones y todas las emociones humanas”.

Y aunque desde la perspectiva artística, la música es el medio para expresar lo profundo del espíritu humano, lo cierto es que este también es un recurso que puede transformar la vida de las infancias y juventudes que viven en contextos de riesgos, especialmente en aquellos sitios donde las drogas y la delincuencia están a la orden del día. Esta última noción la entendieron bien en Buenavista, una comunidad ubicada al sur del municipio de San Juan del Río.

Local Capacitan en desarrollo humano a delegados

Desde mediados del 2023, en esta localidad sanjuanense comenzaron a impartirse clases de música a niños y jóvenes. Con la idea de conformar una Casa Comunitaria en donde se enseñe esta disciplina, cada lunes acuden maestros para instruir a los menores en el manejo de instrumentos musicales que esencialmente componen a un mariachi, como guitarras, trompetas, violines, entre otros.

La creación de esta escuelita de música fue idea del subdelegado municipal de la comunidad, Uriel Álvarez Uribe, quien, al ser apasionado de esta arte, impulsó este proyecto con la confianza de que se puede transformar la vida de las infancias y juventudes del lugar que lo vio nacer. Destaca que el objetivo principal de esta Casa Comunitaria de Música es prevenir el consumo de drogas entre este sector de la población y con ello inhibir otras conductas antisociales.

“Todos los lunes es el día de la música ahí en Buenavista. Se me hace interesante este tema de la música porque así distrae uno a los niños y jóvenes de los vicios. Por ejemplo, yo me he dedicado a la música durante 12 años y les digo que este es un trabajo muy bondadoso. ¿Por qué? Porque te genera muchas satisfacciones, desde lo económico hasta en el sentirte bien contigo mismo, en hacer algo que te apasiona”, cuenta.

Menciona que actualmente esta escuela de música cuenta con siete aprendices, niñas y niños, quienes están aprendiendo a tocar instrumentos, además de que a algunos se les empieza a encaminar en la materia de canto. Agrega que si bien el punto medular de este proyecto es alejar a las infancias de las conductas antisociales, también se busca acercar la cultura a esta comunidad, toda vez que en muchas de las ocasiones se centraliza en la zona urbana del municipio.

Asegura que esta es una de las acciones con las cuales se busca mejorar a Buenavista y destaca que cada uno de los proyectos que se han emprendido desde el inicio de su administración como autoridad auxiliar tiene un enfoque comunitario, pues es desde esta postura cuando los pueblos pueden progresar por sí mismos. Avanzar en la atención y solución de sus problemas.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

“Ahorita, son alrededor de siete alumnos. Algunos ya tocan la guitarra y otros los vamos entonando en el canto. Entonces, en un futuro, podemos armar un grupo. La intención es quitar la ignorancia y evitar esos vicios de alcoholismo, de drogadicción y otras conductas que son malas para los niños. Mejor que dediquen tiempo en algo útil que no les va a durar un ratito, sino toda su vida”, subraya.