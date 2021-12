El PAN ha consolidado su liderazgo en la zona Bajío del país. Y no ha sido fácil, ello es el resultado de los liderazgos que durante varias lustros han sabido actuar con congruencia en esa región y podríamos citar innumerables nombres.

El liderazgo político es aquel que es realizado por personas que dirigen con éxito los desafíos que plantea una sociedad y me refiero a acontecimientos históricos concretos y los exigibles cambios políticos drásticos que inevitablemente redundan en lo social, lo que hace posible logren ganarse la aceptación de la sociedad, la aprobación del electorado y la tan ansiada legitimidad institucional.

Ser líder de tiempo completo, conduce al gobernante a la necesidad de hacer transacciones, llegar a acuerdos y establecer alianzas en la cotidianeidad de las personas individuales y en las diversas formas colectivas de organización social. No hay otro camino, no si se quiere trascender en la propia conciencia ciudadana.

El caso es que los tiempos que ahora nos ha tocado vivir, de excepcionales condiciones, exigen que surjan liderazgos formados con profunda sensibilidad hacia e sentir ciudadano conforme lo exige cada coyuntura; no basta la intención de ser líderes, no se puede ser tan “patriota” si no se saben hacer las cosas, pues si esto es así cualquier intención de is a la escena política se convierte, inevitablemente, en un terrible sentimiento frustrado.

Es claro que el desarrollo del auténtico liderazgo implica un cambio en el que los candidatos incrementan su autoconsciencia, reducen sus sesgos y establecen relaciones éticas y genuinas con sus colaboradores.

Los líderes políticos son aquellas personas que elegidas por la ciudadanía, o pretenden serlo, tienen que actuar como sus representantes legítimos y tomar decisiones beneficiosas para el funcionamiento de la sociedad en temas como salud, educación, seguridad, calidad de vida, legislación, medioambiente, economía y otros más.

La característica fundamental de los líderes políticos es que cuando son elegidos, adquieren poder, poder legítimo para gestionar los recursos de la sociedad, es decir nuestros recursos, además de tomar decisiones que afectarán al conjunto de la sociedad”. Pero ¿cuáles son las verdaderas motivaciones de los políticos? ¿contribuir a la toma de las mejores decisiones o su necesidad de perpetuarse en los sillones de poder como única salida “profesional” propia?

En nuestros tiempos es muy posible que la sociedad viva desilusionada por la falta de espíritu en los líderes tanto en el mundo político como empresarial.