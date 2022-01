La pista | Construyendo un legado

De acuerdo al último sondeo de opinión que mide el ejercicio público de los gobernadores del país, Mauricio Kuri se consolida dentro de los primeros lugares en diversas calificadoras nacionales. Esto habla de un gobierno con visión, misión, objetivos claros y no de ocurrencias.

En las próximas semanas el Gobernador presentará el Plan Estatal de Desarrollo, que marcará la línea que habrá de guiar Gobierno, programa que estará a cargo y vigilado por el Secretario de Planeación Antonio Rangel. En política o en casi todos ámbitos de la vida lo que no es medible no es eficiente, no es eficaz, no está funcionando y carece de sentido y calidad pública.

El tema de la gobernanza se ha posicionado como uno de los ejes prioritarios para el estudio, análisis y evaluación del desempeño gubernamental y la calidad de la democracia.

Dentro de este Plan Estatal se forjará el legado del sexenio del Gobernador Kuri, y las acciones que se implementen donde seguramente se reestructuraran completamente los programas sociales y la política de ley y orden, adoptando medidas neoliberales exigibles en la actual coyuntura del Estado para ser consecuente con la ruta de crecimiento que ha observado en las últimas décadas.





Por otro lado, en el ámbito nacional la polarización continuara este año. La confrontación que le gusta generar al Presidente López Obrador está más que clara y el ejemplo más reciente es el entorno de la inútil consulta sobre la revocación de mandato. Nadie la necesita, nadie la reclama, nadie la pide, salvo el propio oficialismo como parte de su lógica de una campaña permanente que distrae de los grandes temas nacionales como son la economía y la inseguridad.





Palacio Nacional se ha quedado, para muchos sectores, sin interlocutores válidos.

Hemos comentado la salida de Alfonso Romo y Julio Scherer; es la síntesis de que al Mandatario Federal no le gustan los consejos de fondo que podrían llevar a evitar la polarización.





El nuevo interlocutor con la oposición es el Secretario de Gobernación Adán Augusto López, papel que no le dejaron jugar pese al cargo a su antecesora. El Secretario de Gobernación reactivo la CONAGO y lo hizo en Tabasco, su tierra.





En este tenor, el queretano Santiago Nieto publicó hace unos días una foto con el Secretario de Gobernación, y es un claro mensaje de que en los próximos meses lo veremos nuevamente en el escenario político nacional.