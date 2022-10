La pista | El impacto de la Guerra

La inflación ha pegado los bolsillos de las familias mexicanas, que han enfrentado un alza en los precios de casi todos los productos



La tasa de variación anual del IPC en México durante el mes septiembre de 2022 ha sido del 8,7%, con lo que se repite el dato del mes anterior. La variación mensual del IPC (Índice de Precios al Consumo) ha sido del 0,6%, de forma que la inflación acumulada en 2022 es del 6,2%.



Y un ejemplo sencillo de la inflación es el costo del tradicional Pan de Muerto que en este año cuesta desde 7 hasta 31 pesos.



La ONU revela que la inflación por la guerra en Ucrania ha empujado a 71 millones de personas a la pobreza.

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo indicó que el impacto de la guerra es drásticamente más alto que el de la pandemia de la Covid-19.



Y por supuesto que estos efectos ya se notan en el bolsillo de los mexicanos, Ucrania es conocido por ser uno de los principales exportadores de granos del mundo.



Por eso poníamos de ejemplo el aumento al Pan de Muerto, porque así kilo a kilo en los mercados se siente la inflación.



Canadá y Estados Unidos, ya están tomando medidas para tratar de controlar la recesión la cual se anuncia podría impactar en enero del 2023. Pero en México no vemos claro qué acciones podría tomar el gobierno federal.



La gran pregunta es cuánto durará la guerra en Ucrania, los rusos toman sus medidas para que las sanciones internacionales que les han puesto no les impacten tanto. Ya son casi 9 meses.



Y la gran duda que se respira día a día y que quizás no le damos el golpe a esa duda, es una posible guerra nuclear, como lo dejó entrever hace unos días el presidente Biden.