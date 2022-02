COVID-19 es un problema médico que necesita una solución médica, pero a medida que el virus muta el personal médico vuelve a imponer la misma solución. La variante delta condujo a omicron, y es razonable suponer que omicron conducirá a la siguiente letra, que a su vez conducirá a una respuesta médica institucionalizada de vacunas, máscaras y cada vez menos al distanciamiento social, porque esto arrastra a perturbaciones sociales y económicas que de manera paulatina y en cada versión viral cobran su propio precio, ello es inevitable.

Era impactante para el alma, en cualquier caso, mientras duró, aquella conversación con aplausos en las calles o en los balcones y ventanas donde se reconocía la lucha y gran labor que hacía todo el personal de salud en cualquier parte del mundo, aunque entonces se creía que esto acabaría en breve, que pronto pasaría a ser historia y podríamos en este planeta haber superado la presencia de este terrible mal que marca ya el Siglo XXI.

La especie humana se apresta a vivir cambios frecuentes y repentinos en toda una serie de paradigmas que, conforme pase el tiempo, traerán consigo nuevos patrones culturales.

El COVID-19 mata, pero también lo hacen la escasez de medicamentos y el hambre, apreciación personal que se sustenta quizás no en una amenaza real, pero sí en mi propia percepción que me hace concluir ante un panorama donde parece en estos temas no se ofrecen siempre las mejores soluciones.

Del mismo modo, hemos aprendido que la teleducación no es un sustituto de la comunidad de niños que brindan las escuelas. Lo que quizás muchos no entienden es que lo más importante que un niño pequeño aprende en la escuela es cómo tratar con otros niños pequeños y a convivir en comunidad; ahora tenemos ya largos meses en los cuales los niños no han aprendido estas habilidades y los resultados se están haciendo notar en todos los grupos de edad. Aislar a los niños interrumpe su patrón de vida y desafía su maduración.

En México se estima que casi dos millones de menores de edad han dejado la escuela, desde que inició la pandemia.

Y es así que aparece en escena un grave problema que veremos reflejado en los próximos años y que se habrá de presentar no solo por el rezago educativo de nuestros menores, sino por el rezago social que ya enfrentamos y que nos lo ha dejado el Covid lo que habrá de exigir el diseño de un modelo educativo acorde a las exigencias que habrá de imponer esa nueva realidad.