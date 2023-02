La pista | La lucha por la democracia 

El áspero debate entre el presidente López Obrador y los consejeros electorales en retirada, Lorenzo Córdova Vianello y Ciro Murayama, se agudiza y a las críticas directas se ha sumado el encargado de la política interna del país y aspirante presidencial Adán Augusto López.

Pareciera que cierto grupo morenista se alienta a ir trabajando en la narrativa que el INE como el que tenemos, no se garantiza una elección limpia e incluso si el triunfo no le favorece a Morena en el 2024, no se cansarán en decir qué hay fraude electoral y con ello no reconocer los resultados electorales.

Este tenor ya se empieza a ver con las declaraciones de la candidata de Morena en el Estado de México Delfina Gómez, que según las últimas encuestas es la favorita por 8 puntos a 4 meses de la elección.

En la pasarela legislativa morenista los aspirantes presidenciales de este partido dejaron en claro algo, todos buscan el cobijo de López Obrador.

Claudia Sheinbaum en su afán por seguir defendiéndose de la falta de mantenimiento del metro fue más allá y dijo que cualquiera que hable mal del proyecto de la 4T es conservador.

El presidente López Obrador acude a nuestra ciudad este domingo y será interesante ver qué gobernador resulta electo como presidente de la Conago al reactivarse en forma esta confederación, y así mismo cuál será el centro del discurso del mandatario en el Teatro de la República.