La pista | La nueva era de la Guerra Fría

Biden anunció que en el 2024, a sus casi 82 años, buscará la reelección en Estados Unidos. En el primer año de gestión no lo dejan del todo bien parado la pandemia, la inflación, el mal manejo en Afganistan y en el Congreso sus propuestas de reformas estancadas, sin el logro de los debidos consensos.

Biden entró al poder con una aprobación del 57%, sin embargo hoy su popularidad tiene un indice del 40%. Se trata de la peor caída sufrida por un presidente a estas alturas de su mandato.

El repliegue de las tropas estadounidense en Afganistán, en agosto, marcó un punto de inflexión. Y es que si bien en sondeos los estadounidenses estaban a favor de ese repliegue, al final de cuentas mandó un mensaje de debilidad. Biden había prometido poner los derechos humanos en el corazón de su política exterior y al final contempló la toma de control inmediata por parte de los talibanes, lo que sería impensable en otros momentos.

La política exterior del mandato de Biden cada vez estará más en el centro de atención, si bien la crisis en Ucrania que inició en el 2014 desde hace unas semanas se alerta sobre una posible invasión rusa, pues se dice que en las fronteras de Ucrania ya hay más de 175 mil soldados rusos apostados esperando una orden para hacerse del poder de la península de Crimea.

Y en el escenario aparece una Unión Europea, que ha actuado con manifiesta mala fe intentando que Ucrania se incorpore a su bloque económico; Estados Unidos, que deseaba su entrada en la OTAN, y Rusia que no piensa abandonar unos territorios que considera, por historia, suyos. Cierto es que la respuesta rusa ocupando Crimea es una violación del derecho internacional, porque esta península formaba parte del Estado de Ucrania.

Los rusos dicen cada vez que tienen ocasión que el asunto de Crimea está cerrado, pero lo repiten tan a menudo que todo el mundo entiende que no lo está; sin embargo, conforme pasa el tiempo, lo deseable es que Rusia no pueda soportar una presión constante de la comunidad internacional.

Hace dos semanas Biden ya emitió amenazas diciendo que Rusia "no ha visto nunca sanciones como las que he prometido que se impondrán si se mueve", afirmó. El mandatario aseguró que no ve a Putin con la intención de desatar una guerra total, aunque si bien cree que el Kremlin podría intentar "poner a prueba" a Estados Unidos y a la OTAN, una decisión de la que, asegura, Putin podría arrepentirse.

En tanto, en la Ucrania de hoy se dice que la población está dividida entre los partidarios de la Europa occidental y la oriental.