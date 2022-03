“Si sus acciones inspiran a otros a soñar más, aprender más, lograr y crecer más, entonces, usted es un líder” J.Q. Adams ex Presidente de los Estados Unidos.

Este tiempo donde se responde la diplomacia mediante cartas que se inspiran en la burbuja gubernamental, ante el cuestionamiento que desde el parlamento Europeo que pedía protección para los periodistas de nuestro país solo muestra la sonora arrogancia y el poco valor que se le da a la responsabilidad que implica ser Presidente de México.

"Basta de corrupción, de mentiras y de hipocresías”, decía la tan comentada misiva enviada por el presidente López, a los eurodiputados a quienes, además, sin empacho y con desparpajo llamó borregos.

Una carta, nada diplomática y llena de insultos, argumentando que "México ha dejado de ser tierra de conquista (...) aquí no se reprime a nadie, se respeta la libertad de expresión y el trabajo de los periodistas”.

No se reprime a periodistas según los inquilinos de Palacio Nacional. Pero ¿no es reprimir que, en cada mañanera, se reclama a periodistas por decir la verdad? ¿No es reprimir que el presidente López Obrador señale que los corruptos no están en su gobierno, si no en los medios?

¿No es hipocresía también, tratar de engañar a los mexicanos cuando las estadísticas demuestran que es el sexenio con más violencia en la historia?

¿No es complicidad tapar los actos de corrupción que se han señalado en lo que va de su sexenio?

“Resolución calumniosa”. Agrega López Obrador al día siguiente en su mañanera, “Nosotros no podemos permitir que se nos falten al respeto”, ¿Qué no habrá espejos en Palacio Nacional, donde la verdad les hable a la cara, cuando la eterna justificación es siempre nosotros tenemos otros datos?

Pero la beligerante carta del gobierno mexicano aún fue más a fondo y concluye reclamando a los eurodiputados que "para la próxima, infórmense y lean bien las resoluciones que les presentan antes de emitir su voto. Y no olviden que ya no somos colonia de nadie (...) evolucionen, dejen atrás su manía injerencista disfrazada de buenas intenciones. Ustedes no son el gobierno mundial".

Esta misiva sólo deja ver una cosa, el presidente gobierna desde el estómago y no escucha a nadie y se nota desesperado ante la caída en picada de su aprobación.