Con su discurso bélico y furibundo, así como una comunicación no verbal fría, es difícil analizar a Putin.



El rostro es el principal reflejo de las emociones de los seres humanos, pero en el caso del mandatario ruso es difícil advertir la más mínima emoción, salvo micro expresiones de ira o desprecio. También es de pocos gestos, salvo cuando lanza amenazas.



Por su parte el presidente ucraniano Zelensky, es todo lo contrario, expresa emociones al por mayor, y ya es hoy reconocido como el comediante que pasó a ser líder de su país en tiempos de guerra.

Dando muestras de valor, el presidente de Ucrania ha decidido quedarse a combatir a los rusos pese a la oferta de Estados Unidos de trasladarlo a un sitio seguro. Y con ello se ganó la admiración de muchas personas en el mundo.



Putin ha señalado que si hay alguna interferencia en su invasión a Ucrania habrá consecuencias que nunca antes se habían visto. Putin con esta declaración deja abierta la amenaza de usar armamento nuclear contra cualquiera que se vuelva su enemigo. Putin juega con las palabras con delicadeza.



Bien dijo hace días que soldados rusos y americanos disparándose podrían dar pie a una guerra mundial. A principios de febrero un portaaviones nuclear estadounidense, realizó prácticas con sus aliados de la OTAN en el mediterránea.



Putin ha actuado con un gran desdén por el derecho internacional, la paz, la democracia.



La gran pregunta ahora es cuánto tiempo aguantará y contendrá Ucrania la invasión Rusa con sus fuerzas armadas.



Hay una regla simple para derrotar a un gran enemigo: golpéalo en su máxima debilidad. Y esa es la economía.

Rusia tiene un problema: no está en condiciones de lanzarse a un conflicto largo. Si esto se prolonga más de dos o tres meses, sus éxitos se van a disolver.



Y es lo qué Occidente está haciendo, poniendo candados al sistema económico de Rusia, para que se aprieten y que la ciudadanía dé este país presione a Putin a cambiar de estrategia.



Putin, por supuesto, se va a poner muy agresivo si lo comienzan a aislar. Va a amenazar a medio mundo. Pero sería una guerra de resistencia en la que las finanzas rusas no tienen respaldo suficiente. Por ello, la respuesta de Putin, que confía en inspirar el suficiente miedo en occidente, fue preparar el armamento nuclear.



Tendremos que confiar que en el mundo se pondere el derecho internacional, la paz y la democracia sobre la guerra nuclear.