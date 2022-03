La pista | Regresión democrática

El ex presidente Ernesto Zedillo fue claro al sostener que América Latina vive una “ola de gobernantes populistas e ineptos”, aunque no señaló directamente a ningún país.

La omisión de la verdad es a lo que nos enfrentamos cotidianamente en la mañanera del presidente López Obrador, que no es otra cosa sino un claro ejemplo de populismo, donde con cortinas de humo y con distractores se intenta engañar a la ciudadanía. Lo que el presidente mexicano no entiende, o no quiere entender, es que omitir la verdad es exactamente lo mismo que mentir, y más grave aún en su caso porque va en contra de lo que tanto pregonó desde su recorrido por el territorio nacional en busca del voto popular.

El presidente Lopez Obrador no se cansa de dividir a los mexicanos en dos grupos: por un lado está “el pueblo”, por lo que se refiere a quienes lo apoyan, y “la élite” a la que denuncia, a menudo por su nombre, como delincuentes y traidores a los que culpa de todos los problemas de México.

La sociedad mexicana está altamente polarizada, la administración de López Obrador define un sexenio muy polarizante porque el mismo presidente se ha encargado de dividir a la población bajo el esquema de los oponentes dialécticos: los buenos y malos, los ricos y pobres, la oposición y los que están a favor de su gobierno, y es claro que esa será la línea que se seguirá en la segunda mitad de su gestión, sobre todo si no encuentra los espacios para avanzar en una agenda sólida, seria y veraz.

Este contexto se provoca que se respire cada vez más en el país un ambiente de enojo e incluso de ira en la sociedad, corriente de división que nace, claro está, desde Palacio Nacional donde se cataloga y estigmatiza, a los sectores de la sociedad.

Tenemos indicadores de hace 18 años, tres sexenios de retroceso, pero México siempre supo ser más grande que sus propios problemas y actitudes de sus gobernantes y de la historia hay que aprender.

Relatores

La mano de la secretaria de Gobierno, Lupita Murguía, se hace sentir y muestra de ello son los resultados de acompañar, hombro con hombro, al gobernador a salir de la crisis que trajo consigo el tema del estadio Corregidora y, paralelamente, atender con profunda responsabilidad los temas políticos del Día Internacional de la Mujer.

La secretaria de Gobierno, mujer con vasta experiencia en el sector público, puede ser sin duda una carta ponderante para las elecciones del 2024. Debe entenderse que conocer el entorno que se quiere gobernar es fundamental para lograr los consensos sociales y más aún contar con el inmejorable arraigo que garantiza la mejor respuesta social.

En esta tesitura de rumores de pasillos cada dia se menciona quien podría encabezar la fórmula del PAN para el Senado y, hoy en día, esta aspiración puede recaer en tres alcaldes: Luis Nava, Roberto Sosa y Enrique Vega. Querétaro cuenta con un proyecto de gran definición producto de las acciones de sus gobiernos y, ser consecuentes con él, sólo sería posible si al frente están quienes han sido capaces de gobernar con probidad y esmero, características esenciales en los políticos de los tiempos modernos.