Y el rito no funcionó. La multicitada y tan proclamada “revocación de mandato”, no causo el efecto que la 4T esperaba y tenía en su propia proyección, por el contrario, deja al descubierto el desgaste que en el ejercicio del poder ya tiene el Presidente López Obrador y su movimiento.



Parece que la 4T olvidó, o pasó de largo, que cuando se rebasa el límite de la resistencia psíquica de un pueblo, todo puede esperarse, todo puede suceder. ¡Y pasó así!



Aunque AMLO y su partido lo presumen como un triunfo buscando apuntalar la narrativa de que tienen el respaldo de más de 90% de la población y que, en un ejercicio histórico y democrático, expresó su confianza en él con todo los supuestos obstáculos que le colocan sus adversarios. El tema es que no logró convocar al 40% de los ciudadanos enlistados en el Padrón Electoral tal cual lo dicta la propia Ley.



Los números cuentan otra historia



Durante los tres años que lleva en el poder, se volvió muletilla del presidente y los suyos contestar a las críticas con un “nos respaldan 30 millones de votos”, sin duda, pero eso fue en 2018 y ahora la historia la escriben los grandes errores de su administración, y lo que sigue.



Han sido usados como arma retórica para presumir la legitimidad de un gobierno con un respaldo popular como no se había visto en décadas en México. Hoy la pregunta es: ¿Dónde quedaron esos 30 millones de votos? Este domingo, AMLO estuvo de nuevo en la boleta, pues la consulta se trató de él y de su permanencia en el poder. Y apenas logró la mitad de esos votos.



Lo cierto es que nadie pidió se realizara ese ejercicio, el pueblo de México está tan ocupado en resolver su propia vida, que parece poco le importa si se va o se queda un gobierno que no está haciendo bien las cosas y su actuar raya en el cinismo y la desvergüenza.



Lo cierto es que si bien, tuvieron 16 millones de votos en la revocación de mandato, López Obrador está dejando de ser aquel líder que fue capaz de cautivar a muchos mexicanos; el desgaste provocado por la falta de oficio político, aunado a las crisis económicas que se viven y han sido provocadas por la pandemia y agudizadas por la falta de políticas públicas serias y claras en el gobierno federal.



Lo cierto es que a pesar del acarreo, la propaganda ilegal, las amenazas a beneficiarios de programas sociales, y el sin fin de desmanes institucionales, le primera consulta en torno a una revocación de mandado en México, ha sido un total y rotundo fracaso.



Pero a la oposición le falta también general un líder que dé la cara y sea quien abandere las causas sociales del pueblo de México.



En Querétaro, solo el 10.7% del padrón electoral participaron, y así se vislumbra la tendencia electoral para el 2024. Difícil escenario para quienes fueron capaces de convencer con el engaño y la simulación.