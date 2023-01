La voz de la IP | 2023, ¿Desolador o prometedor?

Pensar en un año nuevo siempre se antoja verlo con esperanza, hacemos una lista con nuevos objetivos e iniciamos el año llenos de optimismo y vigor en la conquista de nuestros sueños.

Al cabo del tiempo la realidad nos alcanza, las tareas del día a día nos envuelven y esos deseos y ánimo con el que iniciamos el año comienzan a desvanecerse y regresamos a las rutinas que nos prometimos dejar atrás. Y creo que se debe a que no reconocemos nuestro punto de partida, los posibles escenarios y entonces qué sí es posible lograr. No con este comentario los quiero desanimar, pero sí los invito a realizar metas que podamos mantener a lo largo del tiempo. Aunque debo reconocer, que es en los momentos más adversos en dónde surgen las grandes oportunidades y debemos estar muy alertas cuando estas se presentan para tomarlas.

Hagamos un breve recuento de cómo termina el 2022:

Un sistema de salud deteriorado, que al eliminar el seguro popular dejó cerca de 30 millones de mexican@s sin servicios públicos, y que el gasto privado que hacemos asciende a cerca de un billón de pesos, 6 veces el presupuesto en salud para el 2023.

La educación pública con grandes rezagos que se incrementaron durante la pandemia, somos el último lugar de los países de la OCDE con un modelo educativo obsoleto, donde un joven de primero de prepa tiene el mismo nivel de lectura de comprensión que un niño de sexto año de países europeos.

Una economía con un crecimiento lento que aún no recuperamos los niveles del 2018, con una alta inflación, un déficit de empleo formal superior al millón de empleos con su consecuente impacto en el crecimiento de la economía informal. Un peso fuerte que se sostiene de políticas fiscales de austeridad, por la política monetaria del banco de México, por las exportaciones, por las remesas, y hay que decirlo, por el lavado de dinero. Y puntualizo, el tema de las remesas, hoy, ya representan el 70% de la masa salarial, es decir, todo el ingreso que percibimos los mexican@s como retribución a un trabajo, por lo que son un gran soporte de la economía de nuestro país.

La subordinación de organismos autónomos al poder ejecutivo, que eliminan los contrapesos que se establecieron en los últimos 30 años, para contar con un país más democrático. Destaca los ataques al INE y las reformas al mismo que se intentan desde el Ejecutivo, para debilitarlo y subordinarlo con la finalidad de tener el control de las próximas elecciones presidenciales como ocurrió durante la hegemonía del PRI desde Calles hasta Zedillo.

La creciente inseguridad y el endeble estado de Derecho, donde el 99% de los delitos cometidos y denunciados quedan impunes, lo que fomenta la ilegalidad y delincuencia. Donde la política de abrazos no balazos no da resultados y por los montos de presupuesto asignados a este rubro no se vislumbra un cambio en las tendencias en el corto y mediano plazo.

Existen otros temas pendientes como el del cuidado del medio ambiente, la energía, el agua, la infraestructura, la movilidad, la agricultura, etc., todas ellas necesarias para el desarrollo del país.

Y hay que agregar el proceso electoral, tendremos elecciones en el Estado de México y Coahuila, pero lo más relevante es que ya se adelantó la sucesión presidencial con los candidat@s del Presidente que se están placeando por todo México y que además de ser un delito electoral, son un gran distractor de tiempo, enfoque y recursos de los grandes pendientes nacionales.

Pareciera que el panorama se ve desolador, pero no lo es, ya que es con el que hemos transitado los últimos años y hemos logrado sortear el vendaval provocado por la pandemia y sus efectos posteriores. Por otro lado, la economía se vislumbra un poco mejor; la estabilidad del peso se mantendrá, la inflación bajará a niveles de 5-6%, las exportaciones y las remesas mantendrán su ritmo de crecimiento, se prevé que el PIB crezca un 1.6%, y de resolverse favorablemente las controversias del TMEC, podemos tener un incremento importante en las inversiones extranjeras que están saliendo de China y Rusia. La cumbre de Líderes de América del Norte que tendrá lugar en nuestro país el próximo 9 de enero mostrará luces sobre el camino que va a transitar la relación trilateral y su impacto en nuestro país, que vislumbro será positiva.

Tenemos que mantener el paso, controlando el gasto de nuestras empresas y buscando el crecimiento aprovechando las nuevas tecnologías, reconociendo el cambio de los patrones de consumo, y las tendencias hacia economías más amigables con el medio ambiente y más preocupadas por el bienestar de la población.

Y por otro lado, es en estos grandes pendientes nacionales donde podemos encontrar las oportunidades. Esos enormes huecos en salud, educación, turismo, energía, aprovechamiento de las remesas, atracción de inversiones, cadenas de suministro, exportaciones, movilidad, vivienda social, generación de talento especializado, etc., es donde podemos crear las vetas del crecimiento, apoyo a nuestro país y generar un piso más parejo para todas y todos.

Así, mi querido amig@, ¿cuáles son tus objetivos para este 2023 y cómo los vas a abordar? Recuerda que los pensamientos, el deseo, la imaginación y la actitud positiva son la mitad de la ecuación, la otra, son los planes y la ejecución.

Te invito a que sueñes y trabajes por un mejor México.





*Presidente de COPARMEX-Querétaro