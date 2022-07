Las noticias van y vienen y las que más me preocupan son las que tienen que ver con nuestro país. Me duele mucho ver cómo temas torales para los mexicanos se van deteriorando día con día, y lo peor, es que no veo que el gobierno federal esté tomando cartas en el asunto.

Temas como seguridad, salud, educación, reactivación económica, entre otros, no tienen una estrategia efectiva para atender a toda la población, en particular la más necesitada.

Vemos cómo día a día crece el número de mexicanos sin servicios de salud. El INSABI fue un fracaso que dejó a 30 millones de mexicanos desatendidos. Se intenta atenderlos con el llamado IMSS Bienestar, pero el Seguro Social no tiene, ni las instalaciones, ni los recursos materiales y humanos suficientes.

Se estima que se requerirían 200 mil millones de pesos adicionales para poder servir a ese sector de la población y tampoco sería de un día para otro, podría llevarnos un par de años que funcionara, es decir, terminaría el sexenio sin que estos mexicanos pudieran tener los servicios de salud mínimos necesarios.

En materia de educación, en los años de pandemia hubo niños y jóvenes que no tuvieron un solo día de clases por la falta de conectividad. Las clases por televisión no fueron suficientes y con esto vemos que muchos estudiantes pasaron de grado sin que cursaran adecuadamente sus clases y nos preguntamos ¿cómo va a tener un buen rendimiento si no tuvieron los conocimientos necesarios? y no veo que exista alguna medida por parte de la Secretaría de Educación Pública federal.

En cuanto a seguridad, vemos cómo los delitos crecen en el país y lamentablemente no se prevé una baja. Las estadísticas las hacen con base en las denuncias y sabemos que la cifra negra en el país es de más del 90 %, lo que significa que la mayoría de los delitos no se denuncian, por lo que vemos que la estrategia de “abrazos y no balazos” no está funcionando. El gobierno federal tiene la obligación de darnos seguridad y no, no se trata de hacerle la guerra a la delincuencia organizada, se trata de crear una estrategia diferente que garantice la seguridad de todos los mexicanos.

Si hablamos de recuperación económica, la situación es similar. La Secretaría de Economía, en el sexenio pasado tenía 40 mil millones de pesos de presupuesto, hoy tiene 3 mil millones, que sólo alcanzan para pagar la nómina y no para tener un programa de fomento económico para las MiPyMEs, quienes generan el 70% del empleo en México. A esto hay que sumarle el entorno mundial que no es nada alentador y complica cada vez más la recuperación económica.

El presupuesto del gobierno federal se está yendo prácticamente a los programas sociales y a algunas obras insignias del presidente, pero no hay gasto productivo y si bien, es muy importante ayudar a la población que está en pobreza, también es muy importante hacer inversiones productivas que ayuden a toda la población. No sólo es darles el pescado, es enseñarles a pescar, y eso se hace a través del empleo formal generado por las empresas.

Con lo anterior, hacemos un llamado al gobierno federal a cambiar sus estrategias en estos puntos tan importantes para nuestro país, de lo contrario, cada vez será más difícil subsistir y así crecerán las filas de mexicanos en pobreza y extrema pobreza. Urge un cambio de dirección por el bien de nuestro país.









*Presidente de Coparmex Querétaro