Hace unos días tuve la oportunidad de acompañar al gobernador Mauricio Kuri, junto a otros funcionarios y empresarios, a una gira por Europa, una región en donde contamos con una excelente relación desde hace muchos años y que ha impulsado decididamente el desarrollo económico de nuestro estado y así lo demuestran los números.

De acuerdo a la Secretaría de Desarrollo Sustentable, Querétaro ocupa el décimo lugar de atracción de Inversión Extranjera Directa (IED), pues durante el primer trimestre de 2022, nuestra entidad recibió 506.6 millones de dólares en este rubro, siendo los principales socios comerciales: Estados Unidos (154.9 mdd), España (135 mdd), Francia (121.8 mdd), Canadá (20.6 mdd), Japón (9 mdd) e Italia (3 mdd).

Bajo este contexto, cobra mayor importancia que se fortalezcan los vínculos a través de misiones comerciales como la realizada en Alemania e Italia.

Sin duda, los acontecimientos mundiales de los últimos meses han modificado el entorno geopolítico en Europa, tanto por el conflicto armado entre Rusia y Ucrania como por la guerra comercial que mantiene Estados Unidos con China.

La guerra con Ucrania ha obligado a los países europeos a imponer sanciones a Rusia, lo que ha detenido toda intención de inversiones con este país. Al contrario, están buscando ya no depender tanto de los rusos en materia energética.

Por otro lado, las diferencias entre Estados Unidos y China, siendo este último, un posible aliado de Rusia, hacen que Europa se mantenga alerta en muchos sentidos y las inversiones no son la excepción.

Algunos podrían pensar en India como posible destino de inversión, pero resulta un país complicado por diversos temas.

Con este contexto, Europa voltea a ver cada vez más a Latinoamérica, especialmente a México y muy particularmente a Querétaro, en donde han detectado muchísimas ventajas como la seguridad, estado de Derecho, talento humano, la ubicación que favorece la logística y un punto fundamental: la calidad de vida que ofrece, pues en la actualidad, los europeos están buscando invertir en lugares con mejor calidad de vida y nuestra ciudad se las ofrece.

Hay otro concepto que quiero destacar, el nearshoring, en el que muchas empresas exportadoras están replanteando la posibilidad de regresar su manufactura y subcontratación de servicios a sus países de origen o a lugares más cercanos, esto después de haber sufrido afectaciones en su cadena de suministros durante la pandemia, particularmente aquellas con presencia en Asia.

Considerando que el T-MEC obliga a las empresas que exportan a Estados Unidos a fabricar un mayor volumen de componentes en la región, esto supone la llegada de más inversiones importantes a la zona y así lo señala el informe “Nearshore in Latin America as a platform for growth” de la International Data Corporation (IDC), la cual asegura que las empresas con sede en Estados Unidos, tienen nuevas oportunidades para generar valor comercial mediante la subcontratación de servicios en países como México.

Por todo esto, nuestro país, especialmente Querétaro tiene la mirada de Europa como el mejor destino para invertir y esto definitivamente lo tenemos que capitalizar, por ello celebramos esta gira y las futuras, que deben traducirse en mejores condiciones para las y los queretanos.





*Presidente de Coparmex