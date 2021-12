La voz de la IP | La denuncia de hoy, la seguridad de mañana 

El pasado 6 de diciembre se celebró el Día del Policía y con ello decenas de corporaciones municipales, estatales y federales fueron reconocidas por la labor que desempeñan todos los días, en la que arriesgan su vida por procurar la seguridad de las y los mexicanos.



Ayer tuve la oportunidad y honor de estar en los reconocimientos a nuestros elementos de la policía estatal. En Coparmex siempre hemos buscado tender lazos de sinergia y entendimiento que beneficien a los policías para contar con elementos más motivados y por ende, con colonias más seguras. El programa Código Coparmex por la Seguridad es prueba de ello, el cual brinda becas a los hijos de los policías para que estudien una carrera profesional.



En Querétaro, afortunadamente, las condiciones de inseguridad son muy distintas a las que enfrentan nuestros vecinos como el Estado de México, Hidalgo, Michoacán y por supuesto, Guanajuato. Y si esto se ha mantenido, ha sido gracias a las políticas públicas que han ejecutado las autoridades durante muchos años.



Si revisamos el presupuesto estatal para el 2022, vemos que hubo un aumento del 27 % de inversión de seguridad, lo que representa un incremento de 658 millones 802 mil pesos. Si nos vamos al plan municipal, la capital del estado destinará 938 millones de pesos para el próximo año, lo que significa un aumento del 12% con respecto al presupuesto del año pasado.



Recordemos que en la administración estatal pasada se realizaron importantes cambios estructurales a la procuración de justicia y a la profesionalización de los cuerpos policiacos a partir del Sistema Cosmos, el cual ha sido reconocido a nivel nacional e incluso internacional.



No obstante, no podemos sentirnos tranquilos, ni satisfechos, pues la situación que prevalece en el país nos obliga a no bajar la guardia y a ser parte activa de la conservación de la seguridad en nuestras calles, denunciando cualquier ilícito que por muy pequeño que parezca, es nuestro deber reportarlo ante las autoridades, de lo contrario, sería como esconder el polvo debajo de la alfombra. La denuncia que podamos hacer hoy será la seguridad del mañana.



Sin embargo, lamentablemente la imagen de la policía en el resto país no es la mejor. Tan sólo recordemos la encuesta de percepción que dio a conocer la empresa Gallup en 2020, en donde México se ubicaba como el segundo país de América Latina en el que sus habitantes desconfían más de su policía; el primer lugar lo ocupaba Venezuela.



Para un país como México, el reto de fortalecer a las corporaciones policiacas de todos los niveles es monumental. El escenario de inseguridad y violencia que vivimos en varios estados de la República hace necesario un replanteamiento en las estrategias de seguridad nacional, pues lo que se ha hecho hasta el momento, no ha funcionado.



Querétaro es un buen ejemplo a seguir, cuyas estrategias y políticas deberían de tomarse en cuenta para replicarse en el resto del país.



Estimado lector, los tiempos que nos han tocado vivir nos exige ser ciudadanos más conscientes y proactivos para mejorar nuestros entornos, ya que la indiferencia e indolencia no nos llevará a otro lugar que no sea el caos, la desigualdad y el abandono.





*Presidente Coparmex