La voz de la IP | Por un salario mínimo digno

Desde hace varios años, exactamente desde 2016, Coparmex ha luchado por mejorar el salario mínimo de los colaboradores de todo el país. Hemos llevado a cabo muchísimas mesas de trabajo en la que hemos analizado, discutido y propuesto diversas acciones que van encaminadas a mejorar las condiciones de las y los colaboradores, entre ellas, el aumento al salario mínimo.

El anuncio de un nuevo incremento al Salario Mínimo General de 172.87 pesos a 207.44 pesos a partir del 2023 es una muestra de que el sector empresarial está comprometido con el bien común de los colaboradores y es el fruto de un árduo trabajo en conjunto, en el que Coparmex ha participado activamente y no, no es un logro del gobierno federal o de alguna administración en particular, pues son las empresas las que generan la riqueza en el país y las que generan puestos de trabajo; el deber del gobierno es crear las condiciones para que haya más y mejores empresas, algo en lo que nos ha quedado a deber.

A través de una Nueva Cultura Salarial, en nuestra confederación nos hemos trazado el objetivo de recuperar el poder adquisitivo del salario mínimo y llegar a la línea de bienestar familiar, por ello, celebramos el aumento acordado el pasado 1 de diciembre en la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami), lo que representa una apuesta por el diálogo para encontrar soluciones que beneficien a las y los mexicanos.

Podemos destacar que otro de los logros de esa Nueva Cultura Salarial que proponemos, fue desindexar el salario mínimo de los cargos de servicios, multas o créditos hipotecarios e introducir la herramienta del Monto Independiente de Recuperación (MIR), pues al tener un componente porcentual (inflación) y otro fijo en pesos (MIR) se reducen los posibles efectos inflacionarios del incremento.

Es importante señalar que los incrementos al salario mínimo aprobados en los últimos años nos han permitido superar la línea de bienestar individual definida por el CONEVAL, lo que quiere decir que alcanza para la canasta alimentaria y no alimentaria de una persona. De hecho, actualmente el salario mínimo general cubre en 150% esta línea de bienestar individual, pero no nos queremos quedar ahí, queremos que el salario mínimo cubra la línea de bienestar familiar y para eso, estamos trabajando de cara al 2026.

De acuerdo con el INEGI en una familia promedio hay cerca de 4 personas y 2 de ellas trabajan. Queremos lograr que, con el salario mínimo de esas dos personas, toda la familia pueda tener acceso a la canasta alimentaria y no alimentaria. Ello permitirá que las familias puedan satisfacer sus necesidades de alimentos pero también cuenten con condiciones básicas de transporte, vivienda, educación y vestido.

A pesar de las difíciles circunstancias y los desafíos que hemos tenido que sortear por los estragos de la pandemia y los aumentos de costos, tenemos claro que nuestra meta es recuperar el poder adquisitivo del salario mínimo general, por eso es que desde Coparmex analizaremos puntualmente la evolución del empleo, los precios y los salarios para evaluar la trayectoria de nuestra meta y con ello beneficiar a todas las familias mexicanas.





*Presidente de COPARMEX-Querétaro