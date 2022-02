La voz de la IP | Súmate y participa

En los próximos días el gobernador del estado, Mauricio Kuri, junto al secretario de Planeación y Participación Ciudadana, Antonio Rangel, darán a conocer el Plan Estatal de Desarrollo.

Este plan establece el rumbo que seguirá Querétaro en los próximos seis años y que deberá llevar a Querétaro al siguiente nivel, tal como lo ha prometido el gobernador.

Este plan es el equivalente a los planes estratégicos que desarrollamos permanentemente en las empresas y que son determinantes para lograr crecimiento, rentabilidad y bienestar para todos los involucrados. Así, el Plan establece los objetivos y estrategias que todos, tanto gobierno como sociedad, debemos lograr para mejorar los niveles de bienestar de los que vivimos en Querétaro.

Aplaudo la forma en cómo fue realizado, pues se convirtió en un gran ejercicio de participación ciudadana, donde más de 30 mil ciudadanos participamos en los diferentes foros que se organizaron en toda entidad. En la Coparmex, haciendo eco de nuestros objetivos, de velar por los intereses de las empresas y ciudadanos, participamos activamente en dichos foros, así como de manera particular con la propia Secretaría de Planeación.

Sin duda, esto implica un ejercicio de gobernanza entre el gobierno y la sociedad, que establece el principio de un nuevo estilo de gobernar, donde trabajamos juntos para mejorar las condiciones de nuestro estado.

El haber participado significó que somos corresponsables y eso nos obliga a mantener esa responsabilidad coadyuvando con las diferentes instancias gubernamentales en su ejecución y supervisión.

Ya no podemos ser esos ciudadanos que se quejan de todo lo que no le gusta de su país y no hacen nada para que cambie. Debemos trascender de esas discusiones que se arman en reuniones familiares o de amigos donde nos quejamos, maldecimos y señalamos lo que “se debería hacer”, lo que “alguien” debería hacer, aventando la responsabilidad a otros, que por lo general es al gobierno.

Es momento de que hablemos en primera persona y pasemos de la queja a la acción y decir, ¿qué voy a hacer yo?, asumiendo mi responsabilidad ciudadana para que las estrategias establecidas en este Plan Estatal de Desarrollo se lleven a cabo. Es momento de trabajar conjuntamente con todos los gobiernos, estatal y municipal, para que los beneficios que busca este Plan se hagan realidad y nos vaya mejor a todos.

Es momento de participar. Te puedes sumar desde hoy a organismos empresariales o civiles como Coparmex u otros colegios, asociaciones, observatorios, o bien, formar tu propia agrupación y elegir en dónde quieres poner manos a la obra. Opciones hay muchas, no hay pretexto.

Seamos ejemplo nacional de unión ciudadana, de trabajar por los mismos objetivos, de ayudarnos unos a otros, de ser un gobierno ciudadano donde todos juntos lleguemos al SIGUIENTE NIVEL.

Estimado lector, ¿estás listo para trabajar por el bien común? Súmate, participa y siente el orgullo de ver que tu trabajo generó los resultados que establecimos en ese Plan que es de todos y todas.





*Presidente de Coparmex-Querétaro