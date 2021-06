La voz de la IP|¿Hasta cuándo mexicano?

Este fin de semana, salimos a votar el 51% del padrón electoral. Aquellos que ejercimos nuestro voto hicimos una fiesta ciudadana, ejemplar y transparente. Fue motivante ver las largas filas de votantes platicando entre sí, sintiendo la responsabilidad de elegir a quienes ocuparán el cargo de gobernador, presidentes municipales, diputados locales y federales.

Hace dos meses iniciaron las campañas electorales, fuimos inundados por millones de mensajes de los diferentes partidos políticos y candidatos; era inevitable estar ausente del proceso electoral. Sin embargo, dos días antes de la elección, se me acercó una persona y me dijo, - Oye, tú que estás bien informado, ¿quiénes son los candidatos y qué me puedes decir de ellos para ir a votar?

No me sorprendió, porque no era la primera vez que conversaba con alguien que estuviera ajeno y sin el menor interés por conocer a los que nos van a gobernar, a aquellos cuyas decisiones afectarán nuestras vidas y que pueden obrar bien y generar un mayor bienestar común o por el contrario, obrar en favor de sus propios intereses, abonarle a la corrupción y perjudicar a millones de mexicanos. De ahí que cobre mucha importancia involucrarnos en la vida política de nuestro país.

Quiero compartir que, como presidente de Coparmex Querétaro y bajo la iniciativa Participo, Voto y Exijo viví con mucha intensidad estos 59 días de campañas electorales. Con mi equipo de trabajo y Consejo Directivo trabajamos arduamente para fomentar la participación ciudadana, el voto informado y razonado. Establecimos diálogos abiertos con todos los partidos políticos para que dieran a conocer sus propuestas al sector productivo y a la ciudadanía en general, de modo que contrastando las propuestas pudiéramos ir a votar.

Fue un gran esfuerzo, llegamos a miles de personas y me siento satisfecho de haber contribuido a que fueran a votar con conciencia. Felicidades a quienes votamos, a quienes creemos en la democracia y a quienes asumimos nuestra responsabilidad y decidimos por el futuro de Querétaro y México.

No obstante, me entristece el otro 49% que se quedó en su casa. Escucho a algunos que se justifican diciendo: “Para qué voy a votar, todos prometen y a la mera hora hacen lo que quieren”. “Son los mismos, nada más se cambian de partido y buscan sus propios intereses”. Yo les contesto: entiendo lo que dices, pero, ¿hasta cuándo vas a permitir que no cumplan sus promesas de campaña? Se empieza votando y después exigiendo y participando.

Es necesario involucrarnos de manera activa y ser parte de la solución a los problemas que nos afectan a todos. Sólo participando podremos lograr un gobierno abierto, donde los queretanos trabajemos unidos para reducir esas brechas sociales, culturales, económicas, educativas, tecnológicas y tantas diferencias que hay entre unos y otros y potenciemos el bienestar común.

*Presidente estatal de Coparmex