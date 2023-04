Lamenta Roberto Cabrera hechos en Tequisquiapan

El presidente municipal de San Juan del Río, Roberto Cabrera Valencia, lamentó los hechos de violencia ocurridos en el municipio de Tequisquiapan y se dijo confiado en que las autoridades correspondientes atenderán de manera oportuna la situación.

Al respecto, dijo que para ello se trabaja de manera coordinada entre los tres órdenes de gobierno diariamente, mediante la Mesa de Construcción de Paz, en los municipios de Pedro Escobedo, Tequisquiapan, Ezequiel Montes y la localidad sanjuanense.

“No tengo más que el conocimiento de hechos que los medios de comunicación han publicado, estoy atento y bueno es un tema que tengo claro que va a atender muy bien la Fiscalía, siempre tenemos coordinación, todos los días hay una Mesa de Construcción de Paz, así se denomina técnicamente y en esta, estamos los tres órdenes de gobierno, todos los días muy tempranito”.

Cabrera Valencia resaltó que la entidad queretana se ha caracterizado a nivel nacional por ser de paz y progreso, además de que su gente es de trabajo, por ello, consideró que este tipo de situaciones que ocurrieron en la comunidad de El Tejocote, “no son una realidad”.

“Están viendo los temas de seguridad los tres órdenes de gobierno que es el Ejército Mexicano, Guardia Nacional, además de las Fiscalías, se trabaja de manera coordinada, es súper lamentable, es una situación muy lamentable recordemos simplemente que Querétaro es un estado modelo de seguridad, son situaciones de coyuntura, no es la realidad a la que estamos nosotros acostumbrados, habrá seguramente en su momento una línea de investigación o pronunciamiento pero eso no es Querétaro tiene que ver con otras muchas cosas pero eso no es Querétaro”.

El alcalde sanjuanense reiteró que los cuatro municipios antes mencionados se vinculan de manera oportuna en materia de seguridad junto con la federación y el gobierno del estado, es por ello, que consideró que este hecho de violencia en Tequisquiapan, será atendido con oportunidad.

“Querétaro es seguridad, es calidad de vida, son oportunidades y por supuesto como todas las ciudades, tiene sus problemas, pero todos los días estamos trabajando para resolverlos”, finalizó.