Largas filas para recibir apoyos de Bienestar

Adultos mayores y otros beneficiarios de los programas de Bienestar, olvidaron la sana distancia este lunes, luego de concentrase en las oficinas que se ubican en la calle Miguel Hidalgo, en la zona Centro Histórico del municipio de San Juan del Río, hecho que generó la molestia de locatarios y de las personas que acudieron.

Tal fue el caso de la señora Elena Ramírez, quien mencionó que su visita fue para dar darse de alta a estos programas del gobierno federal para ser acreedora al apoyo de la tercera edad, sin embargo, lamentó que los demás no respetaran las medidas sanitarias para esperar su turno.

Local

Comentó que, es necesario que cuando se les llame a este tipo de esquemas, haya más personas de la propia dependencia para coordinar la logística y sobre todo hacer válidas las recomendaciones por parte de la Secretaría de Salud contra la mitigación del Covid-19.

“Yo me vine a formar desde las 8:30 de la mañana y ya había una fila muy grande, ese no es el problema, al final nos van a apoyar con un centavito, pero muchos como yo nos estamos cuidando para no contagiarnos, salimos a lo indispensable. No hay sana distancia, ni quien cuide afuera las medidas, ojalá lo tomen en cuenta”.

La beneficiaria de una de las localidades rurales de la demarcación, refirió que, espera que para las próximas ocasiones en que se atienda en estas instalaciones, pueda haber mejores condiciones sanitarias.