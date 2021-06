Las decisiones 2021|Una historia ciudadana

Este domingo tuvimos una fiesta ciudadana. Una movilización que significó más de 50 millones de personas expresando su voluntad en los sufragios.

Una fiesta ciudadana que no se apaga por más que se haya publicado en el Diario Oficial la llamada Reforma del Poder Judicial que amplía por dos años el mandato del Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia, en pretendida especie de servicio al propósito presidencial.

Por más que se anticipen fuertes debates en la Cámara de Diputados al discutir, en su nueva composición, el Presupuesto de Egresos de la Federación que deberá regir para el ejercicio 2022. Por más que desde el púlpito mañanero se desconozca que perdieron, aún con el hecho de que algo más de 50 curules en la Cámara de Diputados Federal tendrán un inquilino de distinto signo.

Por más que se anticipen los enfrentamientos de los diputados de la alianza con los duros del culto, especialmente en los temas de los fondos para los programas sociales, que han sido empujados con denuedo por la voluntad presidencial.

Por más que los Gobernadores de oposición que ganaron, -y muy bien ganada su elección, como el dos a uno de Mauricio Kuri que venció a la nominada para todo (Ministra, Magistrada, Gobernadora) Celia Maya-queden obligados a una relación equilibrada, en la cual deberán velar por los ciudadanos que les dieron la confianza del voto y establecer a la vez, una necesaria coordinación con el poder presidencial. La enorme participación ciudadana no se apaga pues no se le borra la sonrisa. Una sonrisa que también es exigencia. Especialmente en los Estados hoy ganados bajo la bandera de morena, en los cuales quedó clara la gran participación social que anticipa evaluación y escrutinio constantes.

Anticipa colocar un dique a la voluntad omnímoda, lo mismo que anticipa la demanda de avanzar en un marco de civilidad y de respeto.

De fortalecer, que no destruir, a las Instituciones cuyo propósito es lograr un mejor México en este siglo XXI.

La fiesta ciudadana del 6 de junio deja claro el mensaje: por donde vamos no queremos ir, no vamos requetebién no insistan. Gobernar es rectificar como lo dice claramente el proverbio de Confucio.

Este 6 de junio deja muy en claro que entre todos debemos hallar el algoritmo que aporte las soluciones necesarias, esas sí, para el bien de todos.